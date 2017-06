Calcinha tanga é opção de conforto e sensualidade em uma peça só

Entre os muitos tipos de calcinha que devem fazer parte do guarda-roupa de toda mulher está a calcinha tanga. Considerada como uma peça coringa, ela é bem-vinda para ser utilizada em praticamente qualquer ocasião e por mulheres com todos os tipos de corpo. Essa versatilidade faz com que todas as mulheres recorram tanto para situações em que o conforto é essencial, como também para compor um visual mais sensual.



Quando o assunto é usar a calcinha tanga como opção de conforto, a escolha é fácil. O próprio desenho deste tipo de calcinha favorece a combinação, com seu desenho confortável e de bom caimento. As principais características da calcinha tanga são exatamente o que a favorece tanto.



Primeiro de tudo, ela tem o tamanho considerado ideal. Ela não é tão grande, que resultaria num visual mais "antiquado" e também não é tão diminuta, para passar despercebida com outras roupas ou ser usada como uma peça de sedução. Esse tamanho "ideal" é resultado de laterais finas e uma parte traseira que valoriza bastante o bumbum.



Na hora de compor o look, a calcinha tanga pode ser escolhida sem medo, no entanto, é preciso se atentar a dois detalhes, para que não se crie um resultado indesejado: primeiramente, quando ela for usada com roupas muito justas, é preciso se atentar para que ela não marque muito, e acabe por "aparecer demais".



Outra ocasião, um pouco mais delicada, é no caso de escolher utilizá-la com transparências, já que a calcinha tanga pode se sobressair e condenar o visual. Para resolver isso, entretanto, é bem fácil: basta escolher uma cor que não se destaque tanto, como os tons mais neutros e sem muitos detalhes e artifícios.



Agora que você já sabe como usar e combinar sua calcinha tanga para diferentes situações, falta apenas escolher os modelos que deseja para completar o guarda-roupa. Esse modelo é aquele que toda mulher precisa e ter e, principalmente, mais de uma opção para as muitas ocasiões.



E sabendo da importância dessa peça, a loja da Recco Lingerie conta com uma grande variedade de modelos e cores de calcinha tanga em sua loja virtual. As possibilidades são as de diferentes tipos de tecido, com modelos de renda, lycra, microfibra e outras opções, como também de cores e detalhes e detalhes adicionais, como tule, guipure, bijuterias e mais diferenciais. Acesse a loja virtual e confira todas as opções. Muitas delas ainda estão com preços promocionais de até 50% de desconto.



