Calcinhas e cores para começar bem 2017

Mas o que levar em conta na hora de escolher? De acordo com a terapeuta holística, Nélida Lemos, a primeira coisa a se pensar é o que você quer para o próximo ano. "Quer uma vida mais equilibrada, viver um grande amor, ganhar mais dinheiro? Cada cor e ritual tem um significado que ajuda a atrair boas energias", destaca Nélida. Veja as dicas da profissional que destaca as três melhores cores e um ritual certeiro que vai te ajudar a ter um 2017 maravilhoso.



BRANCO: é a cor clássica do Reveillon, reúne todas as cores e é a cor ideal para se purificar de energias antigas e começar coisas novas. É pra quem quer um 2017 cheio de paz e boas novidades! O branco transmite paz, calma e pureza. Significa inocência e esperança no bem. O branco revela sinceridade e verdade; repele energias negativas e eleva as vibrações espirituais.



AMARELO: é uma cor clara e vibrante, que simboliza a alegria de viver, mas também a inteligência e capacidade de aprender , já que os tons dessa cor sempre combinam com a energia e o calor do verão! Amarelo é a cor para quem quer ser feliz em 2017! O amarelo é uma cor que desperta, que expressa leveza, descontração, otimismo. Além, é claro, da riqueza e da fortuna, simboliza criatividade, jovialidade e alegria. Atrai pessoas alegres, rejuvenesce e expressa charme. É para valorizar a amizade e o calor humano no ano-novo.



VERMELHO: estimula a força de vontade, a energia e a coragem. E é o símbolo da paixão! O Vermelho é a cor da paixão e do sentimento. Simboliza o amor e o desejo. É pra quem quer começar 2017 com tudo! Ativa e estimula, significa elegância, paixão, conquista, requinte e liderança.



BANHO ENERGÉTICO DE PROSPERIDADE - uma mistura de sal grosso e orégano se caracteriza como uma ótima opção para aquele banho de descarrego, limpando energias que não são lá muito bem-vindas para seu dia a dia. Serve para atrair prosperidade e abundância para sua vida.



