Caldo Natural ensina a preparar um Risoto de cogumelos com o verdadeiro Molho Madeira

Para aproveitar a celebração de momentos especiais, a produtora artesanal de caldos culinários Caldo Natural (www.caldonatural.com.br) revela como preparar o verdadeiro Risoto de cogumelos ao Molho Madeira. O grande diferencial do prato está justamente no molho, pelo desafio que é fazê-lo em casa. A receita é preparada com os queijos gorgonzola, parmesão, vinhos branco e tinto, cubos de bacon fritos, medalhões de filé mignon e os sabores Carne e Galinha da Caldo Natural.



Ideal para impressionar, mas sem perder a praticidade, o Risoto de Funghi ao Molho Madeira é um daqueles pratos que agradam a diversos paladares, mas que esbarrava no seu modo de preparo – até agora. Para o Chef Rodrigo Boschi, cofundador da Caldo Natural, mais que o segredo, o uso de um caldo para base do molho é a chave para a sua execução sem se render aos molhos industrializados.



"As pessoas associam muito fazer um prato que envolva molho madeira dando mais atenção aos outros componentes da receita. A possibilidade de ter um caldo fresco como a base do preparo faz toda a diferença no resultado final, que é incrível e semelhante aos de grandes restaurantes" conta o chef.



Tempo de preparo:45 min

Rendimento: 4 pessoas



INGREDIENTES

Medalhões:

• 500g de filé-mignon limpo

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• Azeite de oliva



Molho Madeira

• 1 sachê de Caldo Natural de carne

• 3 dentes de alho picados

• 100g de champignon fatiado

• 100g de cebola picada

• 100ml de vinho madeira

• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

• 100g de farinha de trigo



Risoto de funghi seco:

• 500g de arroz arbóreo

• 150g de queijo gorgonzola

• 100g de funghi desidratado

• 400ml (2x sachês) de Caldo Natural de galinha

• 100ml de cebola roxa picada

• 50ml de vinho branco seco

• 100g de queijo parmesão ralado





Modo de preparo



Medalhões

1. Tempere com sal e pimenta-do-reino os dois lados do medalhão.

2. Aqueça bem a frigideira ou a chapa.

3. Passe o medalhão no azeite de oliva e depois grelhe-os.

4. Reserve.



Molho Madeira:

1. Em uma panela, doure o alho com azeite.

2. Acrescente a cebola e refogue até murchar.

3. Adicione a farinha e frite-a.

4. Adicione o vinho e o Caldo Natural de carne e reduza por quatro/cinco minutos em fogo baixo.

5. Acrescente o champignon



Risoto de funghi seco

1. Deixe o funghi picado de molho em um copo com Caldo Natural de galinha morno.

2. Reserve.

3. Em uma panela, coloque um pouco de manteiga, cebola e o arroz para dourar.

4. Adicione o funghi hidratado ao arroz refogado.

5. Acrescente o vinho e deixar evaporar.

6. Adicione o Caldo Natural de galinha para cozinhar.

7. Se houver necessidade, acrescente mais água até o arroz ficar no ponto.

8. Quando o arroz começar a secar, acrescente o queijo.

9. Mexa bem, soltando o arroz do fundo.

10. Sirva imediatamente.



Sobre a Caldo Natural

Fundada em setembro de 2015 pelos chefs de cozinha e empreendedores Rodrigo Boschi e Karina Zoca, a Caldo Natural tem o objetivo de resgatar o prazer de comer aliando sabor e qualidade sem perder a praticidade na cozinha. Com as opções Carne, Galinha, Frango e os lançamentos Peixe e Camarão, a Caldo Natural propõe o lema "coma comida boa de verdade", com nutrientes valiosos dificilmente encontrados na alimentação diária dos brasileiros. Nutrientes como colágeno (prolina, hidroxiprolina, glicina), glucosamina, condroitina, fósforo, cálcio, magnésio além de muitos outros de fácil absorção.



