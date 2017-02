Por que a calvície atinge mais de 40% das Mulheres no Mundo?

A busca pela saúde dos cabelos é algo presente na vida das mulheres praticamente todos os dias. Ter cabelos com aspecto macio, leve e com brilho. Mas nenhuma delas está sujeita a perder alguns fios de cabelo, logo após a interrupção do crescimento , que acaba por levar à queda. A forma mais comum de perda de cabelo entre as mulheres é a queda difusa, que afeta todo o couro cabeludo. A queda de cabelo difusa ocorre quando a raiz do cabelo já não cumpre sua função natural por estar privada de elementos fundamentais para os processos metabólicos. A raiz diminui e a fase de crescimento do cabelo se reduz.



Sabe-se que a calvície também atinge mais de 40% das mulheres, a alopecia feminina pode se manifestar em três níveis. No primeiro grau, observa-se uma leve rarefação na risca no centro do couro cabeludo. No segundo, o grau intermediário, já é possível visualizar o couro cabeludo. No terceiro, o couro já fica bem mais evidente. Segundo a Academia Americana de Dermatologia, a calvície assola 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.



Em outros casos, a queda é hereditária; em outros, ela é deflagrada pelo estresse, por dietas não balanceadas ou doenças. A única coisa que elas têm em comum é o resultado: a perda de cabelo. Outra forma é a queda de cabelo em forma de círculo (alopecia areata), que produz áreas isoladas de calvície claramente delimitadas.



