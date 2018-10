Calvície feminina: salão de beleza em SP conta com procedimentos para tratar o problema

Já bastante conhecida entre os homens, a alopécia - popularmente conhecida como "calvície" - tem atingindo cada vez mais mulheres e está fortemente associada ao estresse, tensão e questões emocionais decorrentes do estilo de vida de grande parte delas, que atualmente acumulam mais de uma jornada de trabalho, ocupam cargos de liderança e desempenham diversos papéis, seja em casa ou no trabalho.



Atento às demandas da vida moderna, o Tampopo Hair Cutting Team, renomado salão de beleza localizado nos Jardins (em SP), conta com profissionais especializados e oferece procedimentos para amenizar o problema.



Um dos procedimentos indicados é o detox capilar com argilas e óleos vegetais que, inicialmente, promove uma limpeza profunda do couro cabeludo, eliminando impurezas e resíduos químicos. Há, ainda, a eletroterapia capilar, que ativa a circulação periférica do couro cabeludo e possui efeitos bactericida e vasodilatador; e tratamentos com microagulhamento e led laser, recomendados nos casos em que a calvície feminina é hereditária.



"No Tampopo, nós disponibilizamos diversos tratamentos coadjuvantes que ajudam a amenizar essa condição. Antes de qualquer procedimento, fazemos uma avaliação completa dos fios e do couro cabeludo e, a partir do resultado, estabelecemos um protocolo personalizado para a cliente, dando início aos tratamentos com muita precisão e cautela. Vale ressaltar que é indispensável acompanhamento e prescrição médica para casos mais sérios", ressalta Marlene de Souza, tricologista e terapeuta capilar do Tampopo.



Estima-se que, no Brasil, cerca de 42 milhões de pessoas sofrem com a perda excessiva de cabelo, segundo dados da Sociedade Brasileira para Estudo do Cabelo (SBEC). As principais causas são, além do estresse, herança genética, alterações hormonais, utilização inadequada e/ou excesso de produtos químicos (especialmente tinturas, escovas ácidas e alisamentos), nutrição com baixa proteína e uso contínuo - ou interrupção - de medicamentos (anticoncepcionais, por exemplo).





Tampopo Hair Cutting Team

Rua da Consolação, 3444 (quase esquina com a Oscar Freire) - São Paulo/SP



www.tampopo.com.br

(11) 3061.2628 | (11) 3062.0401



Horário de Atendimento: segunda-feira, das 10 às 18 horas; terças, quintas e sextas, das 9 às 19h30; quartas, das 9 às 18 horas; e sábados, das 8h30 às 18h30.





Tampopo Hair Cutting Team

Em atividade em São Paulo desde 1979, o Tampopo é referência em alisamento dos cabelos - foi o primeiro salão no Brasil a realizar o recondicionamento térmico. Sua equipe conta com visagistas e profissionais especializados em tratamentos para os cabelos, rosto, corpo e maquiagem. Tampopo é o nome em japonês da flor dente de leão, um símbolo de força e beleza.





