Um caminho para relaxamento e rejuvenescimento no Spa do Biltmore

Se você estiver viajando para Miami de férias, não apenas desfrutará de suas fabulosas praias banhadas pelo sol, da cena de arte culturalmente vibrante e de experiências gastronômicas tentadoras, mas em algum lugar entre todas essas atividades, você vai precisar de um pouco de tempo para "você mesmo". No mundo conectado de hoje, há poucos lugares onde as pessoas podem realmente escapar para reabastecimento e relaxamento físico e mental. O Biltmore Spa é o santuário perfeito. No cenário intemporal deste hotel histórico, a equipe talentosa do Spa irá ajudá-lo a adotar um ritmo mais lento e dar-lhe tempo para rejuvenescer a mente e o corpo.



Charlotte, Prescott, Diretora de Spa & Fitness do The Biltmore, compartilhou suas experiências, filosofias de spa e insights nesta sessão de perguntas e respostas.



Qual é a filosofia do The Biltmore Spa? Temos a sorte de ter uma diversificada gama de hóspedes no spa do Biltmore, incluindo muitos dos habitantes locais em nossa comunidade. Reconhecemos que os recursos disponíveis "para o spa" são diferentes quando você está de férias, em vez de comparecer aos seus tratamentos de rotina. Nossa filosofia é que, qualquer que seja o tempo que você possa fazer por si mesmo no spa, nós valorizamos como sagrado e somos gratos pela oportunidade de ser seu espaço para paz e tranquilidade pessoal. Convidamos e celebramos que este é o momento de restaurar e rejuvenescer ... tempo para deixar o dia a dia do lado de fora, e fazer desse tempo que você reservou para si mesmo o mais significativo possível.





Quais são as últimas tendências em tratamentos de spa?



Já faz algum tempo que os spas oferecem tratamentos profundamente enraizados não apenas em benefícios terapêuticos, mas também em antigas tradições e cerimônias. Esse movimento de se aproximar das terapias de spa originais e das autênticas práticas de cura diversificou o tradicional menu de spa ocidental e também desempenhou um papel importante na evolução dos spas, passando de uma experiência luxuosa de mimos a tratamentos robustos de cura com um propósito de bem-estar. O spa de hoje não é apenas um destino comemorativo ou de férias, ou para aquele deleite ocasional para si ou para um ente querido. Os consumidores agora olham para os spas como seu recurso de bem-estar.



O que você vê acontecendo em spas no futuro?



Com base no papel do spa na indústria do bem-estar, vejo as linhas entre spas, centros holísticos, clínicas de bem-estar, instituições médicas, etc. Os spas estão sendo consultados e incorporados às instalações médicas ocidentais tradicionais. As experiências de spa continuarão a se infiltrar além das paredes do edifício real do spa e realmente se tornarão uma parte importante de um estilo de vida de bem-estar, em vez de apenas um lugar em que você se hospeda. Dito isto, com o movimento contínuo de negócios e tecnologia, nossos santuários de spa se tornam ainda mais sagrados e essenciais para apoiar um estilo de vida saudável.



O que há de novo no Spa Biltmore?



Recentemente, lançamos um ritual de boas-vindas aos nossos hóspedes, apresentando-lhes uma pulseira de infundida com óleos essenciais. O objetivo está em sintonia com a nossa filosofia, criando um ponto de contato que faz com que o hóspede pare, cheire e reconheça que chegou a esse momento especial em que se comprometeu.



O que o spa oferece que não é fácil de encontrar em outro lugar?



Oferecemos um belo ritual de tratamento chamado Journey to Guavonia. O Biltmore Hotel fica no que costumava ser uma fazenda de goiaba, e nosso fundador, não apenas do Biltmore, mas da nossa comunidade (Coral Gables) cunhou o nome, Guavonia. É a "ode" do spa à nossa herança, e uma jornada obviamente centrada na superfruta que é rica em vitamina C, antioxidantes e benefícios antienvelhecimento. O serviço inclui um banho de leite de goiaba, uma esfoliação de cana-de-açúcar nutritiva de corpo inteiro, seguida de uma massagem relaxante com óleo de goiaba e coberto com minha parte favorita, uma massagem meditativa na cabeça e no couro cabeludo. Pensamos tantas vezes em tratamentos antienvelhecimento para o rosto e negligenciamos o corpo. Este tratamento cobre tudo!



Como você espera que os visitantes saiam do spa?

Também de acordo com a nossa filosofia, espero que cada hóspede receba seu merecido (e normalmente necessário) tempo para se curar, relaxar ou simplesmente ser mimado. Eu também espero sinceramente que os tenhamos inspirado a abraçar um novo hábito, rotina ou ritual para que a cura e o desestressar ocorram no seu dia-a-dia. Tal como acontece com todos os regimes de saúde, os benefícios que oferecemos em nossos serviços profissionais são aprimorados e prolongados com práticas diárias simples. Temos muitas dicas e ferramentas para compartilhar, e eu e minha equipe adoramos divulgar alguns dos nossos segredos.



Qual é o seu ingrediente favorito para a pele?

É difícil escolher apenas um! Mas o ácido hialurônico está definitivamente lá em cima! Pele hidratada, plissada e jovem! Quem não quer isso ?! Também estou muito animada com os produtos de cuidados da pele consumíveis disponíveis hoje, com base na filosofia que você trata de dentro para fora. Claro, é melhor fazer as duas coisas (de dentro para fora e de uso tópico). Por exemplo, uma bebida de colágeno e soro de leite suíço com vitaminas e antioxidantes!



Sobre Charlotte Prescott



Charlotte é atualmente Diretora de Spa & Fitness no renomado Biltmore Hotel & Spa em Coral Gables. Antes disso, Charlotte se juntou ao Canyon Ranch Hotel & Spa em junho de 2008, como parte da equipe de liderança de abertura e onde o spa foi agraciado com muitos elogios, como o Best Spa by Virtuoso. Antes de ingressar no Canyon Ranch, Charlotte foi diretora de abertura do Spa & Fitness no Spa Chakra no Conrad Hotel em Miami. Antes de ingressar na Spa Management, Charlotte foi vice-presidente de vendas e marketing da Aromatherapy Associates, além de atuar como Presidente do Conselho da Florida Spa Association.





Três coisas sobre Charlote…

Eu sou inglesa. Meus pais nos mudaram para os Estados Unidos quando eu tinha 8 anos, então eu cresci nos EUA. Mas com fortes conexões familiares e alguns anos vivendo e trabalhando em Londres (na indústria de spa) eu me sinto tanto britânica quanto uma americana.



Website: http://www.biltmorehotel.com/spa-fitness/