Campanhas publicitárias com influenciadores digitais apresentam engajamento 16 vezes maior

Não é novidade para ninguém que os influenciadores digitais são as novas celebridades do mercado publicitário. O compartilhamento das suas rotinas com a família, viagens e experiências, são algumas das características que os tornam ainda mais atrativos e próximos de seus seguidores.

Segundo estudo da revista Forbes, um influenciador com mais de 100 mil seguidores pode receber uma quantia que varia de R$ 1 mil a R$ 10 mil para cada post patrocinado. As empresas também saem ganhando, outro estudo realizado pela SocialChorus aponta que campanhas com influenciadores podem engajar até 16 vezes mais do que a publicidade em outros meios de comunicação. Além disso, o estudo mostrou que 90% dos clientes confiam na recomendação de outras pessoas para comprar um produto, enquanto apenas 33% se dizem influenciados por anúncios.

No início de 2018 a agência TRACK Brasil recebeu o desafio de criar a estratégia de posicionamento e lançamento do aplicativo Go In, uma rede social focada em entretenimento, que oferece guia de shows, festas, bares, baladas e venda de ingressos. Em agosto de 2018, a marca Go In realizou, em São Paulo, um evento fechado para mais de 700 pessoas. A festa contou com a participação de mais de 100 influenciadores e celebridades incluindo: Hugo Gloss, Adriane Galisteu, Di Ferrero, Maicon Santini, Victoria Roman e muitos outros. A ação deu tão certo que a empresa conquistou, em menos de 24 horas, mais de 4 mil novos seguidores no Instagram.

Devido ao grande sucesso da ação, Go In seguiu investindo em campanhas com influenciadores, patrocinando a presença desse público em eventos fechados, como o Happy Hour realizado no Bar de Cima, na Rua Oscar Freire, além de área VIP nos principais eventos de São Paulo.

Diferente de uma campanha com celebridades, as ações com os influenciadores não seguem um roteiro, mas sim um direcionamento para que o influenciador fique livre para produzir o conteúdo conforme o seu estilo e linguagem, como conta Victoria: “Eu acho muito importante essa relação de confiança que a Go In tem com o influenciador, dando liberdade para que a gente possa passar o recado, deixando um formato muito mais natural, verdadeiro e íntimo“.

O aplicativo Go In foi lançado na última semana e sua estratégia de divulgação conta com o apoio de um seleto grupo de influenciadores como Dora Figueiredo, Maju Mazalli, Diego Supérbi, Ammie Graves, Scarlat e Victoria Roman. O número de downloads do app não para de crescer e a marca já anunciou a realização de um evento próprio para mais de 4.000 pessoas no dia 10 de Novembro, no Clube Atlético Juventus, com a participação de Kevinho, Jetlag Music, Bruno Martini, VINNE, Sweet Sense, MC Rodolfinho e Double Shot.

Website: https://track-br.com/