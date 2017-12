Campinas recebe Mercado da Gica com opções de presentes diferenciados de Natal

A primeira coleção da marca de moda infantil Gicatrica - Roupa que Cresce, terá pré-lançamento neste sábado (09), em Campinas, no Mercado de Natal da Gica, que começa às 10h no Go On Office. Além da coleção infantil, com roupas para meninas de dois a seis anos, mas que servem até oito anos, por serem expansíveis, o mercado também terá outras opções de presentes para quem procura mimos diferentes e mais autorais. A marca Rinna Brasil, por exemplo, apresentará sua linha de bolsas artesanais em couro, veludo, lona e crochê e a ByWish trará colares e pulseiras em prata e pedras naturais. A Alle Röcke terá para venda saias e vestidos de sua coleção mais recente e a marca Daniele Lopes Cozinha, de Campinas, lança oficialmente sua linha presentes gourmet.



Para quem gosta de cozinhar ou de presentear com delícias gastronômicas, vale conferir a linha que inclui mix de especiarias, sais especiais, chá dos sonhos, chutneys, geléias e fettuccine de cúrcuma. Muitas criações foram produzidas especialmente para o mercado pela cozinheira Daniele Lopes e outras já são sucesso comprovado, como a geleia agridoce de tomate com especiarias.



Todas as criadoras estarão no evento para receber os visitantes. O Mercado da Gica tem curadoria da empresária Giseli Fernandes, idealizadora da Gicatrica, marca que traz para o mercado uma proposta inédita, com modelagens especiais que acompanham o crescimento das crianças. A marca nasceu do desafio de Giseli, mãe da Carina, que, cansada de ver sua filha perder rapidamente suas melhores roupas, decidiu criar uma grife infantil que pudesse acompanhar o crescimento das crianças.



A marca Gicatrica será lançada em São Paulo, no Bazar de Natal 422, que acontecerá nos próximos dias 16 e 17.



Serviço:

Mercado de Natal da Gica

Sábado - 09.12

Das 10h às 19h

Go On Office

(R. Elvino Silva, 285 - Vila Brandina, Campinas – SP)