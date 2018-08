Camuflagem de olheiras com tatuagem - Método de tatuador paulistano vira workshop para profissionais da área, em SP

O tatuador Rodolpho Torres é um dos novos queridinhos das famosas. Isso porque ele já rejuvenesceu a face de diversas celebridades com seu método de camuflagem de olheiras, através da tatuagem 'cor da pele' na região dos olhos. Entre os nomes atendidos estão Gretchen, Thammy Miranda, Viviane Araújo, Lucas Fernandes (Ex-BBB), entre outros, que já aprovaram o processo usado pelo famoso tatuador, disfarçando as olheiras e melhorando a autoestima dos artistas.



Após a repercussão nas redes sociais - desses e de outros famosos, Rodolpho se tornou fenômeno no Instagram com quase 1.7 milhões de seguidores no @rodolphotatuador, ampliando os atendimentos em seu estúdio. Agora, ele decidiu repassar o método milagroso para outros tatuadores, lançando seu primeiro workshop para especialistas da área. "Diversas pessoas me procuraram para saber se eu dava aula, mas eu ainda não tinha isso formatado. Tive que me organizar e detalhar todo o método para que eu pudesse repassar da melhor maneira possível aos profissionais. Agora, com o método formatado, quero atender a maior quantidade de tatuadores possível, porque sei o quanto isso é rentável para o profissional e gratificante para as pessoas que, após o processo, recuperam sua autoestima", explica o tatuador.



O curso acontecerá na Zona Sul de São Paulo, no dia 08 de setembro. Informações pelo telefone (11) 99595-6228.