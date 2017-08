Capricho assina linha de moda teen da Riachuelo

CAPRICHO, a maior marca jovem do país, acaba de firmar uma parceria com a Riachuelo, empresa de fast fashion que desenvolve, fabrica e distribui moda para todo o Brasil.

O conhecimento sobre o target e a assertividade de comunicação que a CAPRICHO possui se uniu à expertise de quem produz as melhores peças. E o resultado disso só poderia ser uma coleção linda, com peças e ilustrações exclusivas inspiradas por uma atmosfera mística!



As estampas destacam constelações, planetas, signos, cristais e muito mais, enquanto gatos e borboletas deixam os looks ainda mais fofos. A linha é composta por camisetas, regatas, vestidos de corte reto, pijamas e os indispensáveis shorts jeans, estes que trazem o bordado "Best Friends". Na companhia da melhor amiga, o "Best" fica com uma garota e o "Friends" com a outra, trazendo a mensagem de amizade que é tão importante para as garotas.



"A coleção com a RIACHUELO faz parte da estratégia da CAPRICHO de ampliar a linha de produtos. Atualmente, vendemos cerca de 10 milhões de itens por ano e esperamos crescer ainda mais. A coleção com a Riachuelo amplia nosso portfólio e atende o desejo de peças com informação de moda feitas para as adolescentes brasileiras", comentou Gloria Bolani Porteiro, gerente de Licenciamento na Abril.



Para produzir as roupas, CAPRICHO forneceu aos estilistas da Riachuelo seu Style Guide e o capítulo "Witch, please" serviu de inspiração. "Ao licenciar a marca CAPRICHO, o parceiro recebe assistência completa do nosso time. Participamos de todas as etapas, do desenvolvimento dos produtos até a estratégia de comunicação das linhas desenvolvidas. Tudo com a personalidade – e a carinha - de CAPRICHO", disse Thiago Theodoro, redator-chefe da CH.



Com preços entre R$ 15,90 e R$ 89,90, a coleção estará disponível a partir desta terça, 22 de agosto, nas lojas Riachuelo que comercializem moda teen, espalhadas por todo o Brasil, e no e-commerce www.riachuelo.com.br.







Sobre a CAPRICHO



Com mais de 13 contratos de licenciamento e 500 SKUs, a CAPRICHO é um sucesso com as adolescentes tanto em audiência quanto em venda de produtos. São cerca de 8,3 milhões de unique visitors no site*, 7 milhões de fãs no Facebook, 3,2 milhões no Instagram e 1,2 milhão no YouTube**. De acordo com o Ranking Family and Youth – Teens ComScore/Desktop/Junho de 2017, capricho.com.br é o maior site teen da América Latina.

Além disso, foram cerca de 10 milhões de produtos vendidos em 2016, o que reflete o engajamento das jovens também fora do ambiente digital.

Somos a única marca que entende os movimentos das adolescentes e, assim como elas, estamos em constante transformação.

Nossa galera é feita de meninas entre 13 e 17 anos, apaixonadas por moda, beleza, música e pelas descobertas.



* Fonte: Google Analytics (Multiplataformas/julho de 2017)

** Fonte: Redes Sociais (julho de 2017)







Grupo Abril – conhecimento é o nosso negócio



O Grupo Abril está na vida de milhões de pessoas. Unindo a expertise dos seus pilares de mídia, distribuição, licenças, assinaturas, big data, branded content e gráfica, a Abril produz conteúdo, informação de qualidade e soluções de comunicação e logística para seus clientes. Entre os mais de 90 títulos e sites que possui está VEJA, a maior revista do Brasil e uma das maiores semanais de informação do mundo. Recentemente foram lançados GoBox, plataforma de clube de assinaturas, e GotoShop, operação de e-commerce. A Abril também possui em seu portfólio a CASA COR, maior evento de Arquitetura e Design das Américas. A missão da Abril é "contribuir para a difusão de informação, cultura e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento da livre iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país".





Website: http://www.grupoabril.com.br