Cáries dentárias estão entre as doenças da boca que mais acometem a população mundial

A cárie dentária é algo que incomoda demais os pacientes, ela ocorre por conta de uma desagregação de um dente causada por ácidos produzidos pelas bactérias presentes na boca, que dissolve os tecidos duros do dente (esmalte, dentina e cemento). Os açucares simples, são a principal fonte de energia desta bactéria.



Dr. Brasil, Diretor Clínico da Clínica Odontomania, explica que quando a desintegração mineral é superior à formação mineral a partir de fontes como a saliva, começa-se a formar uma cárie, entre outros fatores de risco estão condições que diminuem a produção de saliva como a diabetes, síndrome de Sjögren e alguns medicamentos,como os anti-histamínicos e antidepressivos. As cáries estão associadas, falta de higiene oral e problemas nas gengivas que causem a exposição das raízes dentárias.



"A prevenção de cáries dentárias inclui a limpeza regular dos dentes, uma dieta pobre em açúcar e pequenas quantidades de flúor. É recomendado escovar os dentes duas vezes por dia e limpar o espaço entre os dentes com fio dental. Muitas vezes o tratamento das cáries de uma mãe diminui o risco de cáries nos filhos ao diminuir o número de determinadas bactérias", contou Dr. Brasil, para nossa reportagem.



No mundo, cerca de 2,3 bilhões de pessoas (32% da população), possuem pelo menos uma cárie dentária na dentição permanente. A Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que praticamente todos os adultos venham a ter uma cárie dentária em algum momento da vida.



Em tempos atuais, as cáries têm-se tornado mais comuns, tanto em adultos como em crianças. Para amenizar essa doença (bacteriana), é recomendando acompanhamento realizado por profissional da odontologia, de sua confiança, de forma ativa e responsiva.







