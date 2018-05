Casa das Três Meninas anuncia coleção de inverno

O mês de junho já está quase ai e com ele vem a estação mais fria do ano, com isso, as marcas de roupa já preparam os seus lançamentos.



A coleção de inverno da Casa das Três meninas chega com tudo trazendo peças das marcas Antix, Angel, Cantão, Elvira Matilde, Melissa e Latika. Dentre elas jaquetas, vestidos, coletes e até bolsas para você montar o seu look.



Uma boa combinação seria o Casaco maxi gola Elvira Matilde, que sai no valor de R$425,00, juntamente com o Vestido Canteiro Silvestre Antix, por R$319,00, harmonizando perfeitamente com a Melissa Prana, R$140,00, e para completar, uma Bolsa veludo estrela Antix, por R$150,00.



Também não faltam opções para quem acha que menos é mais. O Vestido Fadas da Noite, que custa R$420,00, pode ser utilizado tanto sozinho como também fica lindo com a Jaqueta Floral Emoldurado, por R$363,00.



As unidades da Casa das Três Meninas ficam localizadas em Santo André, nos shoppings Grand Plaza, loja 108, e ABC, loja 277/278, e também na Rua das Palmeiras - 29, Bairro Jardim.



