Catarina Fashion Outlet promove três dias de Sale Mais Sale

O Catarina Fashion Outlet realiza a terceira edição da campanha Sale Mais Sale. Serão mais de 70 lojas praticando descontos de 10% a 80% entre os dias 24 e 26 de março.



Durante os três dias da promoção haverá transporte gratuito oferecido pelo Catarina. Vans sairão às 9:30 da Avenida Paulista, na altura do número 1290, e retornarão para o mesmo endereço saindo às 16:00 do outlet.



Há um limite de 30 vagas para o transporte e é preciso fazer agendamento prévio para reservar lugar. As reservas podem ser feitas até às 17h pelo telefone (11) 4357 3779 / (11) 2897 2734 ou pelo e-mail atendimento@qlt.tur.br.



Entre as lojas participantes, estão Arezzo, Calvin Klein, Armani, Burberry, Carolina Herrera, Cecilia Dale, Cris Barros, Colcci, Chicco, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Forum, Guess, Hugo Boss, Michael Kors, Montblanc, Trousseau, Nike, Side Walk, Tory Burch, Under Armour, entre outras.



Para facilitar a identificação pelo público, as lojas participantes estarão com suas vitrines sinalizadas com adesivos da campanha Sale Mais Sale. A lista completa está disponível no site www.catarinaoutlet.com.br.





Catarina Fashion Outlet

Km 60 da Rodovia Castelo Branco

Horário de funcionamento:

De segunda a quinta-feira: das 10h às 21h

Sexta-feira: das 10h às 22h

Sábado: das 9h às 22h

Domingo e feriados: das 9h às 21h





Mais informações:

A4&Holofote (11) 3897-4122

Alexandre Carvalho: alexandrecarvalho@a4eholofote.com.br

Silvana Chaves: silvanachaves@a4eholofote.com.br