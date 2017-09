Catherine Bascoy surpreende em After Party do SPFW em São Paulo

A Modelo e Digital Influencer de 16 anos, Catherine Bascoy, chamou atenção por sua beleza em festa pós SPFW, em bar da Vila Madalena em São Paulo.



A festa aconteceu no High Line Bar (inspirado no parque High Line, de NY), e a beldade foi recebida por Leo Cury, que é um dos sócios e também DJ Residente do local.



Quem também fez questão de receber a bela, foi Léo Picon, um dos sócios da marca Approve, que participou da semana da moda de SP e apoiou o after na noite desta quinta (31).



Catherine prestigiou todos os dias do SPFW e adorou o que viu, muitas inspirações para seus looks e dicas de moda.



Ela ainda posou ao lado dos top Influencers Bianca Andrade, a Boca Rosa, Jade Seba, Fernando Torquatto e Aline Gotschalg.



A bela tem sido clicada com frequência pelo top da fotografia Neto Fernandez, que já trabalhou com Rodrigo Simas, Juliana Paiva, Jesus Luz, Flavia Pavanelli, Gabi Lopes, Luisa Sonsa, Kefera entre outros ícones.



Leo Cury, DJ e produtor desponta cada vez mais no cenário da House Music. Prova disso são suas tracks, sua produção "Help Me Escape" com a cantora Shena vocalista de grandes nomes do cenário mundial como Erick Morillo, Alex Gaudino entre outros.



Leo também conta com uma de suas tracks "Heach Up" na coletânea Miami is Calling lançada no WMC de Miami pela gravadora alemã Solardish Records, como se não bastasse o DJ também teve uma de suas músicas, Who Is Gonna Love You entre as 3 músicas mais pedidas na Radio Metro da Austrália.



Apontado como um fenômeno entre as celebridades e os formadores de opinião, é estrela das principais festas do país, também é figurinha carimbada nas festas da high society brasileira. Além de estar frequentemente presente em clubs importantes como Pink Elephant, Royal, Ballroom, Set, entre outros. Leo Cury fortalece seu nome entre as estrelas cada vez mais trazendo seu som para grandes e seletos públicos, mostrando que hoje ele é o nome do momento.



