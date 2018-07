Caxias do Sul terá clínica de odontologia premium Oral Unic

A partir de 1º de agosto, Caxias do Sul será a primeira cidade do Estado a disponibilizar uma clínica da rede Oral Unic Implantes. Composta por profissionais experientes que oferecem um tratamento único para cada paciente, a clínica especializada em implantodontia vai oferecer procedimentos de estética orofacial como bichectomia, ortodontia, botox, além de demais especialidades da odontologia. Será a 18ª unidade da rede, cuja sede está em Itajaí (SC). O investimento em Caxias do Sul ultrapassa R$ 1,5 milhão, por conta da estrutura diferenciada e dos equipamentos de última geração. A clínica está estrategicamente localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 858, bairro Exposição.



Inspirada no conceito all-in-one, que possibilita aos pacientes desde a realização dos exames até o tratamento completo em um mesmo lugar, a clínica ocupa um prédio de três andares e mais de mil metros quadrados, cuja estrutura prioriza a comodidade e o conforto dos pacientes, inclusive com estacionamento. Entre os equipamentos de última geração estão tomógrafo digital, raio-x panorâmico, scanner intrabucal e laboratório próprio com sistema de prótese (CAD/CAM). A Oral Unic Caxias dispõe ainda de centro cirúrgico - equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica - e salas de pré e pós-operatório. Outro diferencial da clínica é a Sedação Unic, técnica realizada por um médico anestesista que proporciona ao paciente procedimentos sem dor ou desconforto.



"Caxias do Sul merece a estrutura e os serviços que estamos trazendo, ou seja, atendimento premium com profissionais experientes e equipamentos de alta performance e tecnologia. Certamente nossos clientes/pacientes vão perceber uma nova experiência de atendimento, uma nova sensação em termos de tratamento odontológico", destaca o Dr. Fernando Dalla Rosa, diretor clínico da unidade. O especialista em implantodontia e mestre em ortodontia ressalta que a alta performance, a qualidade e a satisfação não estarão limitadas a um segmento de público, e sim para todos que desejarem um tratamento muito mais humanizado e personalizado. "Teremos condições de parcelamento para viabilizar qualquer necessidade dos pacientes", observa Fernando, que dirige a clínica ao lado dos sócios Tais Refosco Puhl, empresária, e Dr. Fernando Puhl, especialista em implantodontia, prótese e dor orofacial.



Estrutura Oral Unic Caxias do Sul

Estrutura com mil metros quadrados

16 consultórios

Dois centros cirúrgicos

Salas de pré e pós-operatório

Estacionamento com oito vagas

A equipe da Oral Unic Caxias do Sul será composta, inicialmente, por 11 funcionários operacionais e um corpo clínico de 11 dentistas, de diferentes áreas da odontologia



A Oral Unic

A Franquia Oral Unic Implantes Premium foi fundada em junho de 2016, em Itajaí (SC). Conta com a melhor gestão no ramo e maior lucratividade no segmento de franquias odontológicas, presente em mais dezessete cidades além de Caxias do Sul, como Brusque, Blumenau, Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Fortaleza, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Limeira, Ribeirão Preto, Rio do Sul, Tubarão, Uberaba e Uberlândia. Além disso, nos próximos três meses há previsão de que mais quatro unidades sejam inauguradas, como Curitiba, Joaçaba, Maringá e Campo Grande.



Saiba mais

Oral Unic Caxias do Sul

Endereço: Rua Os Dezoito do Forte, 858 - Exposição, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul - Cep: 95020-472

Data da inauguração: 31 de Julho de 2018 - funcionamento a partir de 1º de agosto



Website: http://oraluniccaxiasdosul.com.br/