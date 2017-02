Nova celebridade e novas fotos de Top Model na mídia digital

CONHEÇA PATRICIA ALMEIDA.

A GAROTA DO SITE BRASIL 2013.

Assessoria de Impensa by Silva Leandro - Diretor Nacional de Famosa do Site no Brasil

Whats: (51) 99161.2101



Patricia Almeida: Tenho grande satisfação em ser a Garota do Site Brasil 2013. Foi uma surpresa, pois não esperava tamanha repercussão. Agradeço a todos pelo carinho e por me escolherem. Estou muito feliz. Espero representar muito bem esse título.

Entrevista com Patricia Almeida (Fotos/Créditos: Fábio Venhorst).

Garota do Site Brasil ®: Qual seu sentimento ao saber que é a grande escolhida: Garota do Site Brasil ® 2013. Reconhecido Título de Beleza da Era Digital?



Patricia Almeida: Tenho grande satisfação em ser a Garota do Site Brasil 2013. Foi uma surpresa, pois não esperava tamanha repercussão. Agradeço a todos pelo carinho e por me escolherem. Estou muito feliz. Espero representar muito bem esse título.



Garota do Site Brasil ®: E o coração. És solteira? Tens Namorado?

Patricia Almeida: O coração esta amando.



Garota do Site Brasil ® : Tens outra atividade profissional? Qual?

Patricia Almeida: Trabalho atualmente na Prefeitura da minha cidade. Também com eventos (feiras, baladas, recepção e divulgação).



Garota do Site Brasil ®: Como você conheceu a famosa marca de beleza: Garota do Site Brasil ®?

Patricia Almeida: Conheci a marca: Garota do Site, através da internet. Por acaso. Então me interessei pelo trabalho e mandei meu material. A marca de beleza e seus profissionais me mostraram muita confiança e competência. Desde então, sempre acompanho a trajetória da marca para nova era digital: 100% internet e recomendo.



Garota do Site Brasil ® O que você diria para a garotas maiores de 18 anos que querem iniciar no mercado de moda e beleza?

Patricia Almeida: Digo a todas as garotas que querem entrar no concorrido mundo da moda e beleza. Que não desistam do seus sonhos e conquistas. Quanto maior o obstáculo, maior a recompensa. Não importa as críticas ou o que as pessoas falam sem saber. Importa você seguir em frente e se propor em alcançar aquilo me almeja.



Garota do Site Brasil ® : Planos para o futuro: profissional e familiar? Tens?

Patricia Almeida: Meu plano para o futuro é de acabar minha graduação em administração. Após cursar moda. Outro plano é montar minha Boutique de roupas e acessórios, pois amo o mundo da moda e de beleza.



Garota do Site Brasil ®: Como você explica o seu sucesso de acessos em nossa plataforma digital: Garota do Site Brasil ® e Redes Sociais?

Patricia Almeida: Acredito que essa nova era de modelo 100% internet esta crescendo cada vez mais. Esta inovando o mercado. Então as pessoas estão valorizando mais esse trabalho. Eu jamais esperava ter esse sucesso de acessos. No entanto, me surpreendi.



Garota do Site Brasil ® : Um recado para seus fãs em Garota do Site Brasil ® e Redes Sociais.

Patricia Almeida: Muito obrigada pelo carinho dedicação e atenção de todos. Confiem e acreditem nos seus sonhos.



Veja a Certidão legalmente expedida pelo 3º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (RS), República Federativa do Brasil. Informação averbada ao registro Número: 46338.



Acesse o Ensaio Fotográfico de Patricia Almeida em:

https://www.garotadosite.com.br/modelos/patricia-almeida.html

Fonte: https://www.dino.com.br/releases/conheca-patricia-almeida-a-garota-do-site-brasil-2013-dino89037284131

Fotos não recomendas para menores de 18 (dezoito) anos!

Patricia Almeida - Fotos/Créditos: Fábio Venhorst

Site: https://www.famosadosite.com.br/modelos/patricia-almeida-moda-verao-2017-famosa-site-brasil.html