Cells Wellbeing: exame dos fios de cabelo do paciente indica tratamento de saúde e estético

Um, dois ou até três bulbos de fios de cabelo: esse é o material usado pelo Cells Wellbeing, um exame simples e rápido, capaz de indicar soluções para o reequilíbrio da saúde. Para obter o resultado, o material é colocado em um sensor especial que o analisa por uma técnica chamada espectrofotometria. Os resultados são encaminhados para uma análise comparativa em um banco de dados na Alemanha.



Em apenas 13 minutos, o teste epigenético do fio de cabelo gera um relatório personalizado com informações importantes sobre o organismo do paciente. O resultado serve como base para um tratamento especial de saúde, que dura 90 dias, e inclui um período de desintoxicação, remoção e reposição nutricional, otimização metabólica e imunológica.



Na terapia, recomenda-se evitar alimentos e aditivos alimentares potencialmente tóxicos e indica-se as necessidades epigenéticas de vitaminas, minerais, predisposição a infecções, toxinas e radiações. "Nós indicamos os alimentos a serem ingeridos tanto para a reposição nutricional, quanto para a proteção do organismo aos agentes agressores. O objetivo é "acordar" os genes da saúde e "adormecer" os genes das doenças. Com isso, levamos a pessoa a níveis ótimos de saúde e excelência metabólica", conta a idealizadora do SPA quântico Elizete Kaffer.



Indicado para todo tipo de pessoa que queira melhorar a saúde, o tratamento trabalha com o conceito Home Care, o que significa que parte da terapia é feita em casa com relatórios de autoanálise – produzidos pelo paciente a cada 30 dias – o que permite o acompanhamento da melhora clínica.



SPA Quântico Shalon



É um espaço terapêutico que oferece terapias integrativas realizadas por fisioterapeutas, massoterapeutas, acupunturistas, nutricionistas, dermatologistas e tricologistas. As terapias englobam tratamentos faciais com ênfase no rejuvenescimento, remoção de manchas, rugas, acnes, oleosidade e harmonização facial; procedimentos para o corpo com destaque para destoxificação corporal no emagrecimento, drenagem linfática, flacidez, estrias, celulites e gorduras localizadas; e também cuidados com o cabelo, terapias contra quedas, caspa, seborreia, alopécia, dermatites e tratamentos pós-química.



