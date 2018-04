Células - Tronco no combate às rugas/Rejuvenescimento

Os avanços da medicina moderna já mostram que é possível reverter os efeitos de envelhecimento e até mesmo melhorar a qualidade da pele usando a gordura do nosso próprio corpo. O enxerto de gordura com células-tronco, além de ser um procedimento cirúrgico simples, também é conhecido por ser extremamente seguro e com índices de rejeição praticamente nulos.



As células-tronco presentes nas gorduras são uma fonte inesgotável de regeneração dos tecidos e entre os resultados satisfatórios mais citados por pacientes que passaram pelo procedimento estão: o rejuvenescimento do rosto (desaparecimento de linhas de expressão) e a melhoria da qualidade da pele, que fica mais viçosa e hidratada.



"As células-tronco também são encontradas na gordura do nosso corpo, que servem como material para enxerto no rosto e outras áreas, após a lipoaspiração ou como complemento ao lifting de face, por exemplo. Devido a sua capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo, elas são muito benéficas contra o envelhecimento", explica o cirurgião plástico Fernando Bianco



Por ser um material retirado do próprio corpo do paciente, os casos de rejeição ao enxerto de gordura com as células-tronco são praticamente nulos. Para garantir a segurança do paciente, é fundamental que o procedimento seja feito em local adequado e com um profissional que entenda todos os riscos deste procedimento. O procedimento não deixa cicatrizes, uma vez que é feito um pequeno furo com a cânula, de meio centímetro ou menos, para retirar a gordura em locais estrategicamente escolhidos.



"Em duas semanas já é possível ver os primeiros resultados e ao final de três meses, os resultados definitivos", finaliza Bianco.







