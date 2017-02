Quem tem celulite vai querer saber sobre isso

Sabia que oito em casa dez mulheres possuem alguma forma ou grau de celulite em seu corpo? Já nos homens, é muito mais difícil que os temidos furinhos apareçam. Você sabe o por quê?



Por mais que a gente adore colocar a culpa no refrigerante, a celulite aparece mais no corpo delas por razões ligadas ao organismo de cada um dos sexos. De acordo com a dermatologista Valéria Marones, o tecido adiposo do homem é diferente do da mulher. No feminino, existem septos (traves que permeiam as células de gordura) que são finas e retas e estão ligadas da superfície até o tecido, o que formam os famosos furinhos da celulite. Já os septos masculinos são grossos e mais resistentes, e ficam dispostos de maneira oblíqua. Quando ele ganha peso, a gordura vai para o fundo, enquanto as mulheres projetam para fora.



Quer mais? O hormônio produzido por elas, o estrogênio, faz com que as mulheres retenham mais líquido – e some a isso as oscilações que ocorrem em períodos como a menstruação, a gravidez… O hormônio feminino também manda a gordura direto para glúteos e coxas, exatamente onde a celulite costuma dar as caras. Quando os músculos fortes da região se contraem, a pele é puxada e lá aparecem os furinhos. Já a testosterona produzida pelo organismo deles manda a gordura consumida direto para o abdômen – ou seja, os rapazes têm mais facilidade para ganhar aquela barriguinha. Mais: a testosterona também faz com que eles ganhem mais massa muscular do que massa gorda, ao contrário da mulher com o estrogênio.



A celulite pode ter várias causas, como fator genético e hereditário, problemas circulatórios, ingestão de hormônios, como anticoncepcionais, e estilo de vida desregulado, com má alimentação e sedentarismo. Geralmente, a celulite feminina aparece desde jovem até a idade adulta, nas coxas, quadril e nádegas. No caso dos homens, os furinhos geralmente dão as caras em homens mais velhos e com sobrepeso, na região abdominal.



— O tratamento da celulite consiste em diminuir o número de células de gordura localizada para que se melhore a drenagem do local e a retenção de líquidos —, explica a médica.



Perigo à vista: entenda o que é a celulite infecciosa



Para prevenir os tão incômodos furinhos, é necessário ter uma dieta equilibrada, rica em fibras e pobre em gorduras e açúcar. Outros cuidados recomendados são evitar o sal em excesso, cigarro e bebidas alcoólicas e ingerir bastante líquido. E nunca custa lembrar o quão importante é a prática de exercícios físicos regulares, não é?



