Centro avançado de medicina estética desenvolve dois novos protocolos utilizando a terapia de Criofrequencia: CrioFocus e CrioLifting

Faltando poucos dias para o início do verão, muitas pessoas já se preparam para exibir uma boa forma na estação mais esperada do ano. Nessa época, as idas à praia ou à piscina se intensificam, além é claro, de usar roupas mais leves e curtas para se sentir mais confortáveis com a temperatura.

Em busca do corpo perfeito, a procura por tratamentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil é grande. No ranking mundial, o país perde somente para os Estados Unidos. Em 2017 foram realizadas 1,5 milhão de cirurgias plásticas no país, sendo 60% estéticas e 40% reparadoras, conforme dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC).

Mas, para usar um short ou biquíni, sem se sentir mal por estar exibindo o corpo, nem só as cirurgias plásticas são a solução. Vale também intensificar as idas à academia, melhorar a alimentação e aliar a isso procedimentos estéticos que vão potencializar e acelerar os resultados para redução daquela tão temida gordurinha localizada e flacidez. Nessa época, o movimento nas clínicas de estética aumenta cerca de 40%.

O início da estação está próximo, mas ainda dá tempo de se preparar para o verão e modelar o corpo. Hoje existem modernas técnicas com tecnologia de ponta que apresentam excelentes resultados em um curto espaço de tempo. É o caso de dois novos protocolos avançados que prometem ser a sensação da próxima estação: o CrioFocus e o CrioLifting, desenvolvidos pela Sublime Med, um Centro de Pesquisa Avançado em Medicina Estética.

Ambos protocolos utilizam a terapia de Criofrequência para alcançar os resultados, que são surpreendentes! O Dr. Daibes Lisboa, médico nutrólogo do Rio de Janeiro, explica um pouco sobre essa tecnologia, queridinha de suas clientes: “A Criofrequência é uma técnica ultramoderna, que conseguiu aliar em um único aparelho o máximo de frio e o calor intenso. O trabalho com temperaturas opostas, além de garantir conforto e segurança para o(a) cliente, produz milhões de choques térmicos, que resultam no estímulo de colágeno e elastina e na eliminação das células de gordura, através do aquecimento seletivo do tecido adiposo. Esse processo leva a um encolhimento e à eliminação natural das células de gordura.”

No protocolo CrioFocus, a Criofrequência é aliada ainda a uma segunda tecnologia, o HIMFU, que é um tratamento à base de ultrassom multifocalizado de alta intensidade, cujas ondas seletivas chegam no tecido adiposo, promovendo a destruição imediata das células de gordura. O rompimento dessas células, torna a gordura mais facilmente processada pelo organismo.

O Dr. Daibes Lisboa explica como é o tratamento: “É um tratamento não invasivo, que promove um efeito de cinta natural, combatendo a flacidez e gordura localizada. O protocolo é indicado para região abdominal, braços, costas, flancos, culotes, gordura sub glútea (bananinha) e interno de coxa. Os resultados são surpreendentes e já são visíveis desde a primeira sessão”.

Se cuidar do corpo já está na lista de prioridades para o verão, o cuidado com o rosto também não pode ficar de lado. Para isso, o protocolo CrioLifting é ideal, pois utiliza a Criofrequência para rejuvenescer não somente uma área específica, mas sim, de uma forma global, harmonizando a face em todos os seus níveis e deixando o aspecto mais natural e equilibrado, tirando aquele ar de “cansaço” do rosto. De acordo com o Dr. Amilton Macedo, responsável pelos cuidados com a beleza de muitas celebridades, essa nova tendência na estética facial é chamada de rejuvenescimento tridimensional.

“A partir de uma certa idade a pele sofre com os efeitos do envelhecimento. Em virtude da diminuição da produção de colágeno pelo organismo, a pele do rosto fica mais flácida, se manifestam linhas de expressão, há uma redução do volume em algumas áreas e o contorno facial é alterado, fazendo com que o rosto adquira novas formas, tendendo a se redistribuir inferiormente. O CrioLifting é uma excelente proposta de rejuvenescimento tridimensional que busca, através da Criofrequência, o rejuvenescimento e harmonização da face, sem perder a naturalidade.”, diz Dr. Amilton Macedo.

Através da avaliação prévia e de acordo com a necessidade, o profissional pode definir qual programação ideal a ser utilizada a nível superficial e a nível profundo e se há necessidade também eliminar camadas de gordura em algumas áreas específicas, como por exemplo, na papada ou na área da bochecha, atingindo um efeito similar ao da bichectomia. “O efeito é imediato através da contração do colágeno, gerando um lifting instantâneo que dura 3 meses. A produção de colágeno e elastina tem um pico de 21 dias e continua, de forma decrescente, por 10 meses.”, explica Dr. Amilton Macedo.

Ao contrário de alguns tratamentos estéticos, tanto o CrioFocus, quanto o CrioLifting podem ser realizados em qualquer estação do ano. E o melhor: são tratamentos não invasivos, indolores, que podem ser feitos em qualquer fototipo (inclusive em peles bronzeadas), não requerem repouso e a paciente pode manter a sua rotina de atividades normalmente.

