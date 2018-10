Centro de beleza faz sucesso ao unir o melhor da estética e beleza a preços acessíveis

Na contramão da maioria dos estabelecimentos, focando apenas em um tipo de serviço ou outro, o Studio Nanno aposta na diversificação.



Sendo assim, a cliente pode desfrutar de vários serviços em um só lugar, englobando corpo, rosto, unhas e cabelos, sempre nas mãos de profissionais graduados e gabaritados. E o melhor de tudo: a preços acessíveis!



Por trás do sucesso do espaço está o Sr. Nanno, apelido de Saulo Matheus Arantes Alves, de 42 anos. Arquiteto e empresário da construção civil, ele enxergou no setor de beleza uma possibilidade de diversificar os seus negócios.



O início na área foi com uma franquia D'pil, onde se apaixonou por este nicho de mercado e resolveu ampliar o negócio com marca própria, o Studio Nanno.



À frente do sucesso de todo o negócio está Erica Cristiane Pereira de Carvalho, de 40 anos. Formada em Administração, trabalhou no setor de marketing na indústria farmacêutica. Casada e com dois filhos, entrou no ramo da estética há oito anos, sendo sócia de Saulo Matheus.



BELEZA, CRIATIVIDADE, TECNOLOGIA E PROFISSIONALISMO JUNTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO



O estabelecimento, que fica no Barra World (Recreio dos Bandeirantes/RJ), traz em seu DNA o uso da tecnologia a favor da beleza, além de buscar a modernidade no espaço físico na intenção de transmitir aos seus frequentadores uma sensação diferente.



Por isso, foi adotado um estilo arquitetônico muito conceituado e ousado, a Pop Art. Então, o local usa e abusa de cores fortes e vibrantes.





"Por essa razão, trabalhamos com equipamentos de alta qualidade, para melhor efeito e resultado nos procedimentos realizados, oferecendo os mais modernos tratamentos de cabelos, unhas, estética facial e corporal. Nossos profissionais são altamente capacitados, mantendo-se sempre atualizados das mais modernas tendências do ramo da beleza. Trabalhamos sempre com produtos de alta performance, das melhores marcas nacionais e importadas, proporcionando uma experiência ímpar a seus clientes", pontua Erica.



O salão diferenciado e completo é uma ótima opção para quem quer se cuidar por inteiro em um só lugar.







Website: http://studionanno.com.br/