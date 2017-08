Centro de Wellness aponta o inverno como a estação ideal para iniciar tratamentos estéticos

Diminuir a gordura localizada, tratar a flacidez e combater o envelhecimento facial com um instrumento composto por microagulhas que melhora a circulação sanguínea. Que tal conferir as novas tendências em tratamentos estéticos com tecnologias de última geração? A proposta é da Lavillie Wellness Center, exclusivo de endereço de bem-estar que criou três pacotes personalizados para tratar o corpo, a pele e a mente, esse último com uma combinação relaxante que reúne aromaterapia, Yoga Thai e drenagem linfática.



De acordo com Nathaly Boldrini, fisioterapeuta especialista em estética, o inverno é a melhor época do ano para iniciar tratamentos para combater a celulite, por exemplo, que demanda mais tempo. "Criamos esses pacotes pensando em alcançar resultados mais concretos para o verão", explica. Mas, apesar de os tratamentos estéticos serem excelentes aliados para conquistar as medidas ideais, a fisioterapeuta ressalta que para alcançar os objetivos pessoais, as iniciativas também precisam englobar a dedicação às atividades físicas e uma reeducação alimentar. "Por esse motivo, em nosso pacote focado nas transformações do corpo, destacamos consultas com uma nutricionista e uma coaching", acrescenta.



Definir o contorno corporal e perder peso é a proposta do pacote Lavillie Summer Shape. A sugestão inclui tratamentos com aparelhos de última geração (Manthus, Ultrasson Focalizado, Ultrasson de Baixa Frequência e Cavitacional, associados à Radiofrequência, Carboxiterapia e LED), sequência de atividades no Studio Fitness, consulta com Nutricionista e Coaching, drenagem linfática, massagem modeladora e terapêutica.



Já o Lavillie Summer Skin foi criado para corrigir estrias, foliculite, manchas, cicatrizes, rugas e facial improvement. Para conquistar esses resultados, o centro de bem-estar destaca a utilização de aparelhos de Carboxiterapia, Radiofrequência, Peeling Químico, Cristal e Diamante, Microagulhamento (Dermaroller), Eletrolifting, Endermoterapia, LED e Luz Pulsada. "Além de ativarmos a pele manualmente, esse tratamento destaca a hidratação corporal com óleos e ativos especiais e prevê Protocolos de SkinLift", ressalta a fisioterapeuta.



Mas se a preocupação está em diminuir os níveis de estresse e relaxar, Nathaly recomenda o Lavillie Wellness. "Aqui o foco é o bem-estar. Para isso selecionamos tratamentos que eliminam a tensão muscular, estimulam a circulação e corrigem a postura", salienta. O programa destaca massagens relaxantes, Aromaterapia, Yoga Thai e Drenagem Linfática.



Sobre a Lavillie Wellness Center



Fruto de mais de uma década de pesquisas, a Lavillie é um exclusivo centro de wellness, referência no Brasil, que reúne e promove as melhores práticas em torno da saúde, do bem-estar e da beleza. França, Espanha, Colômbia, China e Japão foram apenas alguns dos destinos percorridos pela empresária e nutricionista Laura Boldrini, e sua filha, a fisioterapeuta e especialista em estética, Nathaly Boldrini, para desenharem um endereço ímpar, criado para oferecer resultados profundos e de longo prazo.



Tratamentos personalizados e práticas complementares são conduzidos num único e elegante endereço – com mais de mil metros quadrados - por uma equipe multidisciplinar composta por massoterapeutas, esteticistas, dermatologistas, nutricionistas, personal trainers e psicólogas.



Além de um completo Studio Fitness – para prestar suporte a todas as atividades da Lavillie - o centro destaca mais de 20 procedimentos exclusivos para emagrecimento, rejuvenescimento, celulite, estrias, flacidez, manchas, acne, cicatrizes e pós-operatório.







Website: http://www.lavillie.com.br