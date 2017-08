Com chancela da Universidade de Harvard, Robson Trindade abre novas turmas do MBA em Visagismo

O Visagismo é o futuro do mercado de beleza, atuando em diversas frentes como pessoal, corporativo e de produtos, direcionando cada tipo de cliente para atingir seu objetivo desejado, através da Consultoria Visagista, afirma o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



A FAPPES, Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior, respeitada instituição de ensina há 14 anos no mercado, conhecida por seu método de ensino personalizado e inovador, com um sistema diferenciado onde o aluno escolhe as disciplinas que mais tem sintonia com a sua realidade profissional.



No Brasil, Robson Trindade é um dos pilares do Visagismo Acadêmico e essa trajetória se iniciou com graduação, depois pós-graduação e agora o MBA - Visagismo e Estética, Gestão da Imagem Pessoal que por conta de seu sucesso, abre inscrições para novas turmas com início em agosto de 2017.



Esse profissional com mais de 40 anos de uma sólida carreira no mercado de beleza construída sobre o pilar da educação, estruturou os principais cursos de graduação no país, estruturou e lançou a pós-graduação e agora é coordenador do MBA – Visagismo e Estética, Gestão da Imagem Pessoal.



Além de ser um curso pioneiro, representa o futuro da qualificação do profissional de beleza que através dessa formação, que se solidifica ainda mais no cenário brasileiro e internacional, pois esse curso conta com a chancela da Universidade de Harvard.



Para quem não conhece essa instituição que é referência mundial em qualidade, ela é a universidade mais antiga dos Estados Unidos, com sua fundação datada de 1636 e está presente em mais de 190 países e seu nome é conhecido e respeitado em qualquer região do globo.



Portanto, você que trabalha com moda, cirurgião plástico, dentista e principalmente os profissionais de beleza em geral, não perca tempo e venha fazer parte desse time de vencedores!





