Chega ao Brasil uma nova geração de ultrassom para tratamentos facial e corporal

São Paulo, julho de 2017 – A flacidez é uma das maiores inimigas das mulheres, ao lado da celulite e das gordurinhas localizadas. Que levante a mão aquela mulher com mais de 30 anos que nunca se sentiu insegura com alguma parte do corpo por causa desses três pesadelos!



A flacidez ocorre por falta de exercícios físicos localizados, provocando um déficit na musculatura. Às vezes, ela também pode surgir por conta do tecido da pele, mas por nenhuma das duas causas ela deixa de incomodar as mulheres. Os lugares do corpo mais suscetíveis são braços, as pernas, o pescoço, as pálpebras, e o entorno dos lábios.



Embora muitas mulheres sofram desse mal, a ciência avançou e não param de surgir inovações tecnológicas para minimizar o problema, com tratamentos minimamente invasivos e indolores.



É o caso do Ultraformer III, equipamento pioneiro de uma nova geração de ultrassons, que combina as tecnologias microfocada (usado na face para promover o efeito lifting, melhorando a aparência de linhas e rugas) e macrofocado (indicado para redução de flacidez e gordura corporal, principalmente, na região do abdômen na parte interna das coxas).



Por meio do uso do Ultraformer é possível realizar mais de 22 tipos de tratamentos estéticos não invasivos: rosto completo, terço médio, pescoço, flanco, abdômen e etc.



Para apresentar resultados revolucionários nos tratamentos faciais e corporais, o Ultraformer III aquece a pele e fáscia muscular entre 65-75 graus, estimulando o colágeno e destruindo a gordura localizada em poucas sessões.



Disponível nas principais clínicas de estética, a plataforma usa a tecnologia de micro efeito térmico (MMFU) que provoca a coagulação sanguínea, auxiliando no processo de cicatrização de feridas do sistema imunológico do corpo e ativando com eficiência a produção de colágeno.



"O tratamento conta com transdutores com profundidades diferentes, o que aumenta a eficácia dos tratamentos para diferentes áreas do corpo, proporcionando em um único equipamento mais opções de tratamento e retorno financeiro ao médico. Para os tratamentos faciais é recomendado uma única sessão ao paciente, o que diminui consideravelmente o custo e valor final do tratamento. Já os tratamentos corporais exigem, em média, a realização de três sessões, dependendo do caso de cada indivíduo", explica José Luiz Lopes Pinto, presidente da MedSystems.



Principais benefícios

• Melhora da espessura dérmica, linhas finas e cicatriz de acne.

• Tratamento de flacidez de pescoço e colo.

• Lifting facial não invasivo

• Melhora do contorno mandibular

• Sem downtime (período de cicatrização)

• Melhora expressiva da firmeza da pele já na primeira aplicação



Website: http://medsystems.com.br/ultraformer-iii/