Chega ao Brasil único sérum facial com argila do mundo

Chega ao Brasil o único sérum facial do mundo com argila na sua composição, o Sérum Antissinais Vitamina e Argila, da marca Kion Cosmetics. Mesmo sendo um produto nacional, desenvolvido pela Brazilian Kimberlite Clay, uma empresa paulista proprietária de várias jazidas no Mato Grosso do Sul, os produtos da Kion Cosmetics surgiram de fora para dentro do País. Com objetivo de oferecer produtos com uma formulação totalmente tecnológica e de alta performance, a marca despertou a atenção de multinacionais do setor premium de cosméticos, sendo comercializada nos Emirados Árabes, Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos e Rússia.



"Antes mesmo de iniciarmos a produção em larga escala, começamos a apresentar os produtos da Kion Cosmetics em feiras internacionais e a aceitação foi tão alta que a exportação veio antes da comercialização interna", explica Luciano Didier, Diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da Brazilian Kimberlite Clay.



Todos os produtos da Kion Cosmetics são produzidos com a Argila Kimberlito do Brasil, que faz parte do grupo das chamadas argilas especiais formadas há mais de 850 milhões de anos, com mais de 130 aplicações cosméticas e farmacéuticas, consideradas as mais poderosas para o rejuvenescimento da pele. Além de garantir eficácia, os produtos da Kion Cosmetics promovem saúde e bem-estar.



Um dos carros-chefes da marca, o sérum com argila foi desenvolvido com rica combinação de ingredientes naturais para transformar a pele imediatamente. "A diferença na pele já é notada na primeira aplicação. O sérum da Kion Cosmetics é hoje um dos melhores produtos para rejuvenescimento facial que existe, pois contém ativos de alta performance que são potencializados pelos cristais da Argila Kimberlito do Brasil, que é um ativo natural e carreador único e revolucionário com mais de 100 minerais", afirma Alan Oliveira, Diretor Executivo da Brazilian Kimberlite Clay.



A fórmula do sérum possui ácido hialurônico e ácido felúrico. O primeiro preenche o espaço entre as células da pele, mantendo-a lisa, elástica e bem hidratada, além de melhorar o viço facial e combater a flacidez. O segundo é um composto natural que tem ação anti-idade, amenizando linhas de expressão e clareando as manchas. Estes ativos são combinados com as vitaminas C e E, que possuem efeito protetor aos raios UV e diminuem a possibilidade de doenças malignas da pele. Tudo isso combinado com a argila, que age no desarmamento das toxinas, com ação antioxidante.



Além de promover um poderoso detox na pele, a Argila Kimberlito do Brasil possui ação antissinais, clareadora, firmadora, hidratante e característica única de pH neutro/alcalino. "A eficácia dos cristais da Argila Kimberlito do Brasil foi comprovada pelo laboratório Kosmoscience do Brasil, e o poder minerológico, pelo laboratório Bureau Veritas do Canadá", esclarece Oliveira.



O sérum faz parte da linha Kion Prime cujos produtos foram desenvolvidos para ter eficácia na primeira aplicação. A linha Kion Prime também é composta por máscara facial, redutor de medidas corporal, sabonete em barra e esfoliante com semente de damasco para o rosto e corpo. Há também a linha Kion Care, que é mais acessível e possui produtos para cabelo, corpo e rosto.



Sucesso internacional



Fundada há apenas dois anos, a Brazilian Kimberlite Clay já está presente nos principais centros comerciais do mundo, como Londres, Dubai, Nova York, Beverly Hills. Além de participações constantes em feiras internacionais, a marca Kion Cosmetics também é destaque na mídia especializada de cosméticos internacional, como a revista online americana CosmeticsDesign.com (https://www.cosmeticsdesign.com/Article/2017/10/12/Is-Brazilian-red-clay-South-America-s-next-big-beauty-export), e na mídia de negócios, como na TV da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (https://youtu.be/kogqWswXIfc).



Mercado brasileiro



Os produtos da Kion Cosmetics podem ser adquiridos pelo e-commerce kioncosmetics.com em português, inglês, francês e espanhol ou pelo telemarketing (11 94181-6061). "Em breve, serão inaugurados pontos de venda da marca em todo o Brasil, permitindo acesso aos interessados por estes produtos inovadores", conclui Alan Oliveira.







Website: http://www.kioncosmetics.com