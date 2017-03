Chega ao mercado a solução para o crescimento da barba

Chega ao mercado brasileiro o primeiro cosmético que tem como promessa o crescimento da barba com comprovação. O Nordic Beard Growth foi desenvolvido por conta das dificuldades que vários homens relatam no processo de crescimento da barba. Muitos têm pelos pouco espessos e barbas falhadas, sem contar que o crescimento da barba normalmente é incômodo por conta da coceira.



Para comprovar a eficácia do produto, foi feito um teste clínico com o instituto Ipclin. O estudo trouxe como resultados a aceleração do crescimento da barba em 74% dos participantes e a redução das falhas em 65% destes. O produto é capaz de proporcionar estes resultados por sua fórmula conter ativos obtidos por biotecnologia que tratam os pelos existentes e estimulam o crescimento de novos pelos fortes, dessa maneira melhorando a aparência da barba.



Após várias pesquisas, a M&N Cosmética, indústria com expertise em desenvolvimento de novas fórmulas, optou por lançar a sua própria linha de produtos de cuidados pessoais masculinos. "Percebemos que apesar de terem sido lançadas várias marcas voltadas para o universo masculino nos últimos anos, ainda existem necessidades não satisfeitas ou malsatisfeitas", diz Mônica Marcinichen, diretora de P&D da M&N Cosmética. "A linha Ragnar foi desenvolvida com a proposta de atender melhor ao público masculino. Muitas linhas estão focadas apenas no cuidado da barba, por isso já iniciamos a Ragnar com foco em cabelo, barba e rosto. A tendência é que agreguemos novos produtos ao portfólio para atender outras necessidades."



A marca Ragnar conta inicialmente com gel estimulador do crescimento da barba, shampoo para cabelo e barba, pomada para cabelo e barba, cera para bigode, balm multifuncional para barba e rosto, gel para barbear e óleo para barba. Hoje os produtos podem ser encontrados a venda no site www.ragnarformen.com.br, em sites parceiros e barbearias.



