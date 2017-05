É chegada a hora do natural: dos procedimentos de beleza aos cosméticos

Nos últimos tempos, o visual, por meio do cabelo, tem sido processado com inúmeros produtos que provocam desgaste irreparável na fibra capilar em todos os tipos de fios, declara o professor de Visagismo, Harmonia e Estética Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Cortar os cabelos mensalmente a seco, usar produtos de higienização, hidratação e condicionamentos orgânicos e evitar o uso de pentes e escovas são essenciais para se criar um efeito de beleza, valorizando assim o movimento e a estrutura natural dos cabelos.



O que se aplica também ao processo de coloração, mechas e tonalizantes. Esses devem sim ser usados, porém, o mais próximo possível do cabelo natural, por meio de produtos de base orgânica.



O cabelo com movimento tem textura seja ondulado, cacheado ou crespo.



Devemos respeitar os desejos e anseios da cliente.



A relação entre cor do cabelo e tom de pele é fundamentalmente importante, contudo é necessário fazer testes de cores para alinhar a visão do profissional com a da cliente.



Corte para valorização



• Com o cabelo seco separe mecha por mecha da testa até a nuca, com aproximadamente 1,5 cm de espessura.



• O corte começa da nuca para frente, penteando com os dedos.



• Faça o corte na vertical.



• Garanta que a mecha de baixo sirva de guia para próxima mecha, sempre perpendicular à divisão.

Resultado: nuca mais curta e laterais mais longas.



De todas as maneiras possíveis, a tendência que veio para ficar é que os profissionais utilizem cada vez mais produtos de bases naturais e orgânicas e suas clientes valorizem cada vez mais seus cabelos naturais.