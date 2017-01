Chegada do verão e medo de Aedes aegypti e febre amarela aumenta venda de repelentes no país

É durante o verão, época de calor e muita chuva, que os mosquitos e pernilongos invadem nossa casa. Além do incômodo das picadas, eles podem transmitir doenças como dengue, zika e febre amarela.



Pensando nisso, a linha ISDIN Antimosquitos foi desenvolvida pelo laboratório alemão Merck e chega às lojas do Grupo DI com dois produtos: repelente ISDIN"XTREM e o pós-picada Calma Bite.



Trata-se da primeira linha de repelentes criada por um laboratório dermatológico.



O repelente contém o patenteado ativo natural IR3535, que tem eficaz proteção contra picadas de insetos, transmissores do zika, dengue, chikungunya, febre amarela e malária.



O pós-picada Calma Bite completa os cuidados, acalmando a pele picada por insetos. Garante efeito calmante e suavizante e possui baixa concentração de álcool.



As novidades podem ser encontradas com exclusividade na Drogaria Iguatemi (São Paulo, Curitiba e Campinas), Drogaria Discover (Shopping Village Mall/Rio de Janeiro) e na loja online NuSpace.



Website: https://www.nuspace.com.br