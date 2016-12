Chegada do verão movimenta venda de produtos naturais

Todo ano o cenário se repete: os quilos ganhos no inverno precisam ir embora com a chegada do verão. Com isso, a procura por nutricionistas, academias e produtos naturais que impulsionam o emagrecimento cresce.



"Nos últimos tempos, durante todo o ano, o consumidor já está mais preocupado com alimentação saudável. Mas nessa época, as vendas sobem ainda mais", conta Lionardo Fonseca Paiva, sócio-fundador da loja online Folha Verde .



E ele está certo, a venda de produtos naturais no país entre 2009 e 2014 cresceu 98%. Esse é um mercado em expansão, segundo pesquisa da Euro RSCG Worldwide e do Instituto Market Probe International. Só em 2015, esse nicho movimentou R$ 80 milhões no ano passado , mas até 2019, a previsão é que chegue em R$ 108, 5 bilhões. Afinal, 71% dos brasileiros já se preocupam com o que comem, mostrando-se cada vez mais preocupados com o valor nutricional dos alimentos.



Assim, os fabricantes de produtos naturais investem em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos. A novidade da vez é a Maca Peruana.



Trata-se de um tubérculo de aparência similar ao rabanete, encontrado na Cordilheira dos Andes. Rico em fibras, auxilia no funcionamento do intestino, aumenta a saciedade e, portanto, tem participação no emagrecimento saudável. Para funcionar, porém, precisa ser associada a uma dieta de baixa calorias. "A Folha Verde comercializa a Maca Peruana em cápsulas já aprovadas pela Anvisa", conta Paiva.



Para o emagrecimento saudável, a sugestão é que a pessoa tome duas cápsulas de Maca Peruana ao dia com água, associadas a exercícios físicos e reeducação alimentar .



Além da Maca Peruana, outros produtos de sucesso nesse fim de ano são Goji Berry em cápsulas e café verde. O primeiro diminui a compulsão por doces e fortalece o sistema imunológico. O segundo é termogênico e acelera a queima de calorias.



Folha Verde aposta nesse mercado e cria kits emagrecedores



Percebendo o aumento de demanda, a loja desenvolveu Planos de Emagrecimento em conjunto com suas nutricionistas parceiras. "São kits de produtos que ajudam os clientes a emagrecer, misturando as cápsulas com planos cuidadosamente elaborados", explica Paiva.



Um exemplo é o Plano Emagrecedor para 5 meses. Ao comprar, por R$ 160, o cliente leva cápsulas de Goji Berries, cápsulas de Café Verde, Hibisco e Chá Verde. O plano da nutricionista sugere que a pessoa mescle as cápsulas em períodos diferentes do dia, visando a perda de peso controlada.



Há também um Plano Emagrecedor para 3 meses, que segue os mesmos princípios do plano anterior. Esse kit vem Goji Berry, Algas Marinhas (Goji Fit Pro), Café Verde, Hibisco com gengibre e Chá Verde com Gengibre.



Outra aposta da loja é na criação de conteúdo para informar o público sobre as vantagens dos produtos naturais e ensinar a usar. "Para 2017, estamos firmando parcerias com algumas nutricionistas e personal trainers, para a criação de vídeos informativos, que ficarão à disposição em nosso site", explica Paiva.



Isso porque o consumidor precisa de transparência para perder o medo de consumir esses produtos que, se usados da maneira correta, só fazem o bem.



A loja está em busca de parceiros. Interessados podem entrar em contato por e-mail: club@lojafolhaverde.com.br.



Segmento está de olho em novo consumidor



Existe um perfil de consumidor que está chamando a atenção de todo o mercado, principalmente do segmento de alimentação e produtos naturais. Trata-se do consumidor mais preocupado com a saúde e com o que consome. Aquele consumidor que lê rótulos, que frequenta nutricionistas, pratica atividades físicas e prefere comprar orgânicos a produtos cheios de agrotóxicos.



Um relatório da Fiesp com o Ibope chamado de Brasil Food Trend 2020 revelou que essa preocupação caminha junto com a preocupação com o meio ambiente. Assim, a venda de produtos orgânicos também subiu – afinal, 22% dos brasileiros já prefere alimentos naturais e sem conservantes.



Mesmo com a crise financeira que assombra o Brasil, esse mercado não enfrenta quedas ou dificuldades. Isso porque, para os especialistas, a onda de alimentação natural não é modismo nem se associa a dietas da moda e está acima de qualquer economia.



A chegada do verão impulsiona ainda mais o mercado, aumentando as vendas também de suplementos alimentares e produtos funcionais, que beneficiam todo o corpo de uma única vez, contribuindo para a boa forma e para o bem-estar do consumidor.

Website: https://www.lojafolhaverde.com.br/