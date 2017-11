O ano novo está chegando: 07 dicas de acessórios para arrasar

A virada de ano está chegando e a mulherada que é antenada na moda já consegue perceber as novas tendências da temporada dando o seu ar da graça.



Para facilitar ainda mais essa conexão separamos 7 novidades para que você fique ainda mais linda na hora de curtir o seu ano novo.



E já adiantando um ponto importante: anota aí que nesse ano que vai entrar você pode abusar do rosa pink, bege, azul e o branco. Quer mais detalhes?



Flores



Se não for a maior, com certeza esse detalhe está concorrendo ao topo das maiores apostas para o fim do ano.



A promessa é que as flores saiam das estampas e dos bordados das roupas e façam pouso direto nos acessórios do universo feminino.



Seja nos colares, brincos, pulseiras ou broches, esse item esteve presente nos desfiles da semana de moda desse ano em tons neutros e coloridos mesclando em formatos pequenos e grandes.



Ou seja, vão ter opções para todos os gostos e não vai ter desculpa para não usar.



Pérolas



As pérolas estão nessa lista mais uma vez para comprovar a sua atemporalidade no mundo da moda.



Sofisticadas, delicadas e versáteis elas são curingas em qualquer produção e atraem olhares por onde passam.



Os acessórios com pérolas voltam com tudo e sem restrições, vale usar desde pulseiras delicadas com poucos detalhes em pérola até os maxi colares com várias voltas que evidenciam esse item.



A nova abordagem para a popularização desse acessório no próximo ano é uma pegada mais retrô, como um estilo vintage que a maioria das mulheres amam.



Madeira



É como diz aquela velha história, na moda nada se cria e tudo se transforma.



O uso da madeira é uma prova disso, há alguns anos os acessórios em madeira fizeram o maior sucesso entre o público feminino e agora prometem voltar com tudo.



A novidade é que eles estão mais repaginados ao abusar de uma maior variedade de cores e usar aplicações bem diferentes.



Não tem como deixar de apostar em brincos, pulseiras e colares com esses detalhes, e se você já ficou animada lá vai mais um dica, eles são recomendados para qualquer ocasião e combinam muito com o verão.



Finalmente o acessório ideal para compor seu look praia, que tal?



Itens metalizados



Essa tendência vai chegar para fazer algumas pessoas abandonarem aquela ideia de que é errado usar brilho durante o dia e saber que tudo depende da composição do seu look.



Na hora de escolher e combinar o seu acessório metalizado de forma correta basta ter bom senso e usar tudo com cautela, a regra é não ter exageros, nada que uma boa olhada no espelho não te ajude e na dúvida pede socorro aquela amiga mais próxima.



Tons de dourado, prateado e rose são os queridinhos. Um acessório que fica muito bem com qualquer uma dessas tonalidades são as bolsas, que tal apostar? Você não vai querer ficar de fora dessa, não é mesmo?



Chokers



Esse item voltou mesmo pra ficar, só que agora com uma inovação. Os chokers prometem abrir 2018 com uma pegada nova, a proposta é que eles deixem de ser usados sozinhos e passem a ser combinados em mixes com outros colares longos e finos.



Só de imaginar já dá pra ficar babando, né? Outra novidade também é a associação dessa peça a penduricalhos, isso mesmo, agora as chokers terão detalhes pendurados a ela chamando ainda mais atenção e atitude para qualquer produção.



Maxi Acessórios



Para quem já estava com saudades das peças em tamanho maiores, pode ficar tranquila que elas vão voltar com tudo no fim do ano.



Os maxi brincos e colares voltam ao gosto do público deixando um pouco de lado a tendência minimalista disseminada durante esse ano. Você está entre as fãs de carteirinha desse modelo? Então se prepara pra abusar dos maxi que caem bem em qualquer cor e com um belo decote. Com esses acessórios é impossível passar despercebida.



Você mais linda ainda



Não importa os acessórios que você está utilizando. O mais importante é se sentir linda e poderosa, como você é. Aproveite o que mais te faz sentir bem, monte seu look e parta para a diversão.



As opções são inúmeras e antes de escolher, seu brinco da moda ou outro item ideal para compor a sua tal aguardada produção de réveillon analise todas as opções separadamente, procure ver qual é mais a sua cara e qual combina com o resto do seu look.



Ah, e não deixe de levar em consideração também o local da festa de ano novo, os itens com detalhes em madeira, por exemplo, vão muito bem com a praia, mas na balada é melhor apostar em um maxi ou metalizado. E não se esqueça o que importa é você se sentir bem.







Website: https://riosluz.com.br