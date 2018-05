Chocolate causa acne? Nutricionista releva tudo

A ligação entre dieta e acne tem sido demonstrada empiricamente por muitas pessoas ao longo dos anos, há quem concorde e quem discorde. Mas um fato é impossível negar: nossa alimentação é um dos fatores mais importantes em quase todas as situações que ocorrem externamente em nosso corpo, seja no peso correto, cabelos ou pele.



E seguindo esse princípio de que a solução vem "de dentro pra fora" a nutricionista Angela Faustin, formada em nutrição e qualidade de alimentos e escritora do livro "Acabando com a acne" nos explica um dos maiores mitos sobre acne.



Alimentos para Evitar:

A especialista diz que as últimas pesquisas sobre o assunto mostram que uma dieta rica em alimentos com alto índice glicêmico pode promover o aparecimento da acne.



Alimentos com alto índice glicêmico:

Se consumido em excesso, bebidas açucaradas, iogurte e sucos de frutas adoçados com quantidades industriais de sacarose, pão branco, produtos de pastelaria e doces variados, aumentam os níveis de insulina.



Esse hormônio estimula a produção cutânea de sebo, uma massa oleosa que dilata as paredes do folículo piloso e engloba detritos celulares até o ponto de oclusão. Aumentando a produção de sebo e detritos dentro do folículo piloso, levando à formação de cravos brancos e pretos, favorecendo também o surgimento de espinhas.



As espinhas são causadas pela atividade de algumas bactérias da pele, que se alimentam de sebo e liberam ácidos graxos livres.



Reduzir a presença de alimentos com alto índice glicêmico na dieta parece, portanto, uma estratégia válida para reduzir a gravidade das manifestações da acne. Não só isso, há algum tempo sabemos que essa regra também protege do sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão.



Acne e Chocolate:

Entre os alimentos que se acredita serem responsáveis pela acne, o chocolate é provavelmente o mais falado. "Sendo um alimento com alto índice e carga glicêmica, fica claro que um abuso de chocolate pode promover o aparecimento de acne e espinhas" explica Angela.



No entanto, para esclarecer o papel desse alimento na dieta contra a acne, é importante considerar a qualidade do chocolate consumido.



Se levarmos em consideração os chocolates ao leite e o chocolate branco, veremos que que são muito ricos em açúcar, com altas porcentagens de gorduras saturadas e consequentemente com alto índice de carga glicêmica.



Já os chocolates amargos ou escuros (cacau 70% e acima) são diferentes, já que o teor de açúcar é menor e as gorduras saturadas não são encontradas. Além disso seu sabor amargo, faz com que a pessoa coma menos chocolate.



Portanto, segundo a nutricionista acostumar o paladar com essa categoria de chocolates, pode ser uma dica valiosa no combate a acne.



