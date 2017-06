Cia Athletica Campinas lança seu primeiro programa de exercícios virtuais com acompanhamento presencial

Entre as 10 maiores tendências globais de fitness para 2017, o American Collegeof Sports medicine elencou a tecnologia dos wearables, o treinamento de força com uso do peso corporal e as atividades de alta intensidade para emagrecimento. Todas estas tendências encontram-se concentradas no novo programa oferecido pela Cia Athletica nas salas de musculação de suas 17 unidades.



O CIATODODIA é um sistema virtual de treinamento com acompanhamento profissional presencial. Os treinos são elaborados pelos melhores especialistas em treinamento funcional, levantamento de peso olímpico (LPO) e flexibilidade do grupo Cia Athletica, sendo apresentados em todas as nossas unidades em painéis de TV. Para o lançamento do programa, cerca de 500 exercícios foram filmados, classificados e categorizados e foi desenvolvido um sistema único de prescrição de exercícios para o garantir uma aula nova todos os dias.



Diariamente os alunos da Cia Athletica terão acesso a um treino completamente diferente, com duração de até 30 minutos. Os treinos funcionais podem ser voltados para força, potência ou resistência. Os treinos de Levantamento de Peso Olímpico (LPO) são divididos em aulas educativas e aulas de aperfeiçoamento para os movimentos de Snatch (Arranque) e Clean andJerk (Arremesso). Os treinos de flexibilidade incluem liberação miofascial, exercícios de mobilidade articular(soltura) e alongamento.



"A periodização proposta permite que os alunos treinem todos os dias da semana, pois a divisão dos grupos musculares enfatizados em cada dia prevê a recuperação ativa dos músculos trabalhados no dia anterior", descreve Cacá Ferreira, consultor técnico envolvido na elaboração do programa. Os treinos funcionais são curtos para permitir que os alunos realizem os movimentos em alta intensidade, o que pode proporcionar maior consumo calórico e consequentemente maior emagrecimento. "Além disso, a variedade e a riqueza motora proporcionada pela grande diversidade de movimentos traz benefícios neuromusculares adicionais que incluem maior coordenação, maior agilidade e maior equilíbrio" destaca Mônica Marques, diretora técnica do grupo Cia Athletica.



O CIATODODIA foi concebido especialmente para aquelas pessoas que desejam sair da rotina e preferem realizar um treino funcional diferente todos os dias, porém planejado de maneira estruturada e num ambiente especialmente preparado e supervisionado pelos profissionais de educação física da Cia Athletica, treinados e motivados para orientar a melhor execução física dos clientes. Este programa não substitui outros já existentes. A prescrição de treinos individualizada e personalizada continuará sendo oferecida aos clientes que buscam atendimento diferenciado, através de agendamento presencial ou realizado através do APP da Cia Athletica.



Sobre a Companhia Athletica

A Companhia Athletica está presente no mercado há mais de 30 anos e conta com 18 unidades em operação. Entre as unidades mais recentes estão a de Recife, no RioMar Shopping, e a segunda de Ribeirão Preto, no RibeirãoShopping. É a primeira rede de academias a funcionar sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), e oferece um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 25 piscinas, sendo 13 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 70 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.



Todos os treinos montados na Cia Athletica são específicos e direcionados ao objetivo do aluno. Isso porque, antes de iniciar os treinos, o aluno tem três agendamentos individualizados com os professores, justamente para conhecer melhor seus objetivos e condições físicas e poder montar algo bem individualizado. Também desenvolveu o sistema CiaOn que atrela o fator humano à tecnologia. O método ajuda os alunos a atingirem seus objetivos de forma organizada e motivadora, dando suporte à geração de treinos personalizados considerando as preferências, histórico de saúde ou lesões anteriores e objetivos de cada um. O aluno tem acesso, esteja onde estiver, à sua programação de aulas personalizadas, sua evolução e histórico e ainda pode compartilhar os seus resultados nas redes sociais.



A Cia Athletica se firmou como referência no fitness brasileiro pela seriedade e profissionalismo em seus processos. A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil. Mais informações: www.ciaathletica.com.br.



Website: http://www.ciaathletica.com.br