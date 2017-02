Cicatrissim: conheça a novidade para tratar as estrias de forma natural

Quando o assunto é beleza, as estrias estão na lista dos maiores terrores das mulheres. As marcas são decorrentes da ruptura das fibras de colágeno e elastina da pele. Sendo assim, elas são mais comuns quando o corpo passa por uma mudança significativa de tamanho em pouco tempo. A puberdade, a gravidez, efeito sanfona, ganho de massa muscular e obesidade são alguns dos exemplos.



Barbatimão é o componente principal e exclusivo até então em cosméticos com essa finalidade. A árvore pouco conhecida é proveniente do cerrado brasileiro e sua casca apresenta ação cicatrizante devido a grande quantidade de taninos. Juntamente com óleo de rosa mosqueta, capaz de rejuvenescer; a aloe vera, potente na hidratação; e ao ácido glicólico, que estimula a produção de colágeno, surgiu a fórmula 100% natural do CicatriSSim.



"O produto deve ser usado diariamente, antes de dormir. Geralmente é possível notar melhora inicial nas estrias vermelhas a partir de um mês de uso de CicatriSSim. Já para estrias brancas, é necessário mais paciência, pois o tratamento é mais lento e a melhora inicial é notada a partir de dois ou três meses", explica Guilherme Assumpção, farmacêutico especialista em plantas medicinais e desenvolvedor do CicatriSSim.



Onde comprar:

O valor do creme CicatriSSim é R$109 e pode ser adquirido diretamente no site com entrega para todo o país. Visite: www.cicatrissim.com.br