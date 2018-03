Cientistas americanos curam calvície de camundongo com células-tronco

A calvície é um mal que afeta a vida de dois em cada cinco homens com menos de 35 anos e nem sempre o tratamento clínico, por meio do uso de medicamentos, surte efeitos satisfatórios. A queda de cabelo pode causar sérios transtornos para alguns homens, diminuindo a autoestima e provocando distúrbios graves, como a depressão.



Por isso, há esforços entre médicos especialistas em saúde capilar em todo o mundo para investigar novas causas da calvície, denominada de alopecia androgenética, e encontrar novas formas de tratamento que possam proporcionar a restauração da função capilar.



Uma das descobertas mais promissoras dos últimos anos foi divulgada recentemente pela Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana, em Indianápolis. Os resultados de uma nova pesquisa desenvolvida com células-tronco de camundongos têm gerado a grande expectativa de ser um novo e eficaz tratamento para o restabelecimento da saúde capilar.



Os pesquisadores norte-americanos estavam trabalhando no desenvolvimento de tecidos de pele, utilizando camundongos como cobaias. Até que, em certo ponto, ao estimular diretamente as células-tronco dos camundongos, os cientistas perceberam a formação de novas camadas de pele. A pele desenvolvida em laboratório mostrou-se capaz de produzir folículos pilosos, resultando no crescimento saudável dos pelos dos animais em partes do corpo que antes não produziam pelos.



Por vários anos a terapia com células-tronco tem sido sugerida como um possível tratamento para a perda de cabelo. Assim, verificada a possibilidade de ativar as células-tronco diretamente através de um sistema comum de comunicação de célula-a-célula, produzindo novas camadas de pele e regenerando a função folicular com sucesso. Por isso, os resultados obtidos nesta nova pesquisa parecem ser tão promissores.



Além do mais, estudos recentes sugerem também que defeitos nas células-tronco podem ser responsáveis pela alopecia areata, uma desordem autoimune bastante comum que causa outra forma de calvície, especialmente nos homens. Uma vez que seja possível a renovação da pele com capacidade de produzir novos folículos capilares que promoverão o crescimento saudável do cabelo, ocorrerá a restauração da função capilar.



O entusiasmo dos cientistas é justificado pelo fato de que o tecido da pele desenvolvido em laboratório é muito mais parecido com o couro cabeludo do que qualquer experimento já realizado. O resultado possibilita o uso de seus princípios em tratamentos experimentais para combater a calvície.



