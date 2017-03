Cientistas do Texas comprovam o poder da camomila de prolongar a vida

Ainda segundo o estudo, desenvolvido com uma amostra de 1667 indivíduos, homens e mulheres, que pode ser consultado na Science Daily (sciencedaily.com), o chá de camomila, além de prolongar a vida, também alivia as dores de estômago, ajuda a dormir melhor, relaxa os músculos e elimina os desconfortos das cólicas menstruais.



A camomila é uma erva que impede que os distúrbios gastrointestinais sejam agravados, sendo um remédio natural de suma importância para quem deseja obter benefícios da natureza, sem precisar usar medicamentos cheios de químicas e com possibilidades de efeitos colaterais, reações adversas e contraindicações, que são típicos das drogas vendidas nas farmácias do mundo inteiro.



Outros chás benéficos são: chá verde e chá de gengibre



Dica na hora do preparo da infusão:

Vale lembrar que a água não deve estar quente totalmente, porque isso acaba por prejudicar a absorção das propriedades medicinais da camomila no corpo humano. Ou seja, na hora que for fazer o seu chá de camomila, não espere a água abrir fervura, apague antes o fogo, insira as ervas e abafe com uma toalha ou tampa por 5 a 7 minutos. Coe e espere esfriar um pouco para beber.



Camomila e cólicas menstruais:

Sendo considerado um dos 10 remédios naturais para cólicas durante a menstruação feminina, a camomila é também foi tema de estudo na Universidade Hungkuang, em Taiwan, onde foi realizada uma pesquisa com 100 estudantes, no início de suas menstruações. Durante 2 dias a camomila bloqueou as dores e reduziu o fluxo menstrual.

Sendo assim, podemos concluir que a camomila é uma erva que estimula a muitos benefícios no organismo.



O chá desta matéria prima é uma infusão milenar e é comumente usada no Brasil. De fácil acesso, é possível comprar o chá de camomila em erva seca, cápsulas e saquinhos em todas as lojas de produtos naturais, mercados ou mercearias.



Outros Chás:

Chá de canela

Chá de amora

Chás para gripe



A camomila também é considerada um remédio para aliviar as dores de cabeça, eliminar inflamações e melhorar os níveis de glicose no sangue de pessoas que sofrem de diabetes tipo 2. Estes estudos comprovaram que as flores secas da camomila são ricas em flavonoides, o que lhe confere as propriedades medicinais descritas acima.

Website: http://www.terapiadocha.com.br/