Cigam é patrocinadora oficial do 1º Meeting Tecnológico da ABC Cosmetologia

A Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial (ERP, CRM, RH, PDV, BPM, Mobile e BI), patrocina o 1º Meeting Tecnológico que ocorre nos dias 15 e 16/03, no auditório da Ciesp, em Diadema. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Cosmetologia, integrará estratégias e tecnologias para fortalecimento das empresas do setor de beleza.



Hoje, o setor tem cerca de 2500 indústrias que estão em processo de regulamentação em função da Resolução RDC 48/2013, da Anvisa, que obriga as indústrias a automatizar as movimentações de estoque. Segundo Renato Lopes, diretor da Cigam Crescer, que atende a região do ABC Paulista, o ERP da Cigam auxilia as empresas a estarem em conformidade com todas as normas técnicas, além de auxiliar com demais demandas de gerenciamento do negócio.



"As obrigatoriedades ajudarão na profissionalização do mercado. As indústrias terão de declarar a entrada e saída de insumos e as empresas que mais rapidamente estiverem em conformidade com os requisitos, terão uma boa vantagem competitiva. Por isso, é importante estarmos em contato direto com eventos do segmento, para que possamos mostrar para os empresários como a tecnologia é fundamental", avalia Lopes.



O ERP Cigam atende as obrigatoriedades exigidas pelo Bloco K do SPED Fiscal, que tributa toda a engenharia de produção das empresas consideradas indústrias pela Receita Federal.