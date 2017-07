Cinta modeladora é a nova aposta nos looks de inverno

A cinta modeladora não sai do guarda-roupa feminino, nem mesmo no inverno, e ainda ajuda a compor looks bacanas, pois dá uma boa acinturada nos looks mais comportados da estação mais fria do ano.



O inverno costuma ser aclamado como uma das estações mais charmosas do ano, pois nesta época as pessoas têm mais opções de looks elegantes. Casacos e sobreposição de peças é uma realidade nos dias frios.



Mas como marcar a cinturinha com tanta roupa? Uma dica bacana é o uso da cinta modeladora, seja por baixo ou até mesmo por cima da roupa.



Use a criatividade e se inspire em looks sugeridos pela Biobela em sua conta do Instagram.



A marca possui tecidos e estampas que ditam tendência no disputado mercado de cintas modeladoras.



@biobelacintas

http://www.biobelacintas.com.br/