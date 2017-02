Cinta modeladora + gel redutor de medidas: a combinação ideal para conquistar cinturinha perfeita

As cintas modeladoras ficaram mundialmente conhecidas depois de serem as responsáveis por delinear as cinturinhas de celebridades internacionais como as irmãs Kardashians.



No Brasil, a peça também ganhou outras funções além da recuperação pós-parto e pós-cirúrgia. Hoje ela é utilizada na composição de looks e na prática de esportes e exercícios físicos como parte da busca pela cinturinha perfeita.



Mas há um outro segredo ainda não revelado: O gel redutor que desempenha um papel fundamental nesse processo, pois potencializa o efeito das cintas, reduzindo as medidas e a flacidez.



Pensando nessa combinação poderosa, a Biobela Malhas Compressivas, marca renomada no mercado de cintas modeladoras aposta no Gel Redux Detox da linha Ana Cláudia Segato que impede a reestocagem de gordura no interior da célula promovendo o combate à flacidez.



Com rápida absorção, o Gel Redux Detox é composto por um mix de 10 potentes ativos, incluindo Cartinina e Gengibre. Um dos princípios ativos mais importantes é a cafeína, responsável por combater a gordura localizada na região abdominal, através da síntese da enzima primária do processo de lipólise, além de ter ação descongestionante.



A aplicação do produto pode ser feita até duas vezes ao dia, em movimentos circulares nos lugares desejados. O Gel Redux Detox potencializa o efeito das cintas modeladoras garantindo os efeitos desejados e as curvinhas tão almejadas.



A utilização contínua é capaz de afinar a cintura e remodelar toda a área abdominal. No início o indicado é vestir a cinta por até quatro horas por dia.



A cinta contribui para corrigir a postura devido à sua composição, evitando dores nas costas em consequência do mau alinhamento da coluna e proporcionando uma aparência muito melhor e imponente.



"Devido à composição do produto com barbatanas de aço flexíveis, que ajudam a corrigir a postura, a cinta deixa as mulheres mais confiantes, mais esbeltas, além de delinear cada curva e valorizar cada desenho de corpo", explica Gabriela Lino Cordeiro, sócia da Biobela Malhas Compressivas.



Biobela Malhas Compressivas

http://www.biobelacintas.com.br/