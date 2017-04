Cinta modeladora é tendência entre celebridades

A apresentadora Sabrina Sato acaba de lançar sua nova coleção de cintas modeladoras. Com peças exclusivas de altíssima qualidade, as cintas são compostas por material de alta qualidade e resistência que alongam e afinam a cintura.



As cintas modeladoras podem compor looks descontraídos surgindo por dentro ou por fora das roupas e também têm outras utilidades importantes como ajudar a manter a postura ereta, além de proteger a coluna durante os treinos na academia.



Sabrina assina uma coleção linda da renomada marca Biobela Malhas Compressivas que promete surpreender tanto pela qualidade dos tecidos utilizados como pelo formato e cores inovadoras e exclusivas.





