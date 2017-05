Cirurgia bariátrica contribui com o sonho de ser mãe

Para muitas mulheres em idade fértil a obesidade pode ser um obstáculo ao sonho de ser mãe. Isso porque o excesso de peso afeta diretamente a fertilidade das mulheres e, em muitos casos, dificulta a possibilidade de engravidar e de levar adiante a gestação.



Estudos comprovam que a gordura corporal interfere na regulação hormonal da mulher, fazendo com que o corpo produza maior quantidade de estrógeno e prejudique a fertilidade. Além disso, algumas mulheres, geralmente, com IMC acima de 50, podem deixar de menstruar por causa da obesidade.



Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 70% dos pacientes que realizam cirurgias bariátrica são do sexo feminino, com idade entre 35 e 50 anos.



O presidente da SBCBM, Caetano Marchesini, explica que a redução do peso corporal com consequente redução da adiposidade visceral, melhora a sensibilidade à insulina e pode normalizar a ovulação.

"Por este motivo, muitas mulheres que estão acima do peso e que procuram os seus ginecologistas com a intenção ou já com dificuldade de engravidar são encaminhadas para a cirurgia bariátrica", relata Caetano.



Um dos mais respeitados cirurgiões bariátricos do Brasil, Luiz Vicente Berti, conta que a obesidade é um dos fatores que pode dificultar o sonho de ser mãe e, ainda, gerar gastos com processos de inseminação artificial.

"Mesmo as que conseguem engravidar sem perder peso, possuem mais riscos de complicações relacionadas à obesidade como pressão alta, hemorragias e diabetes, aumentado também os riscos para a mãe e o feto", afirma Berti que soma 20 anos dedicados a cirurgia bariátrica.



Ele explica que o emagrecimento gerado pelas operações promove a regularização hormonal. "É como se os hormônios femininos que estavam em baixa começassem a subir e se normalizar, aumentando a capacidade para a gestação", explica o Dr. Berti.

O emagrecimento também propicia a melhora de patologias que dificultam a gestação, como, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, muito comum em mulheres obesas.



Gravidez pós-cirurgia bariátrica – Contudo, a recomendação da SBCBM é de que a gestação em pacientes bariátricos ocorra após um ou dois anos de pós-operatório.

"Durante o período de emagrecimento - que dura em torno de 15 meses, podendo variar de paciente para paciente - orientamos um cuidado intenso com a contracepção, devido a pequenas alterações na absorção de alguns nutrientes", orienta Berti.



Por este motivo, a SBCBM também reforça a importância de comunicar a decisão de engravidar à equipe bariátrica responsável pelo tratamento. "O objetivo é avaliar se está tudo certo em termos clínicos, psicológicos, físicos, nutricionais e preparar a paciente para a gestação", reforça o cirurgião bariátrico e vice-presidente executivo da SBCBM, Luiz Vicente Berti.



Mulheres devem ficar atentas a nutrição - As nutricionistas que integram a coordenação do Núcleo de Saúde Alimentar da SBCBM, Silvia Elaine Pereira, Loraine Ferraz e Carina Rossoni, alertam que o acompanhamento nutricional é fundamental em mulheres bariátricas com a pretensão de tornarem-se mães.

"Após um ou dois anos é o período em que há estabilização do peso e uma melhor adaptação ao novo hábito alimentar", reforça Sílvia que preside o núcleo.

Elas explicam que a rápida perda de peso e a própria intervenção cirúrgica podem desregular o estado nutricional no organismo, fundamental para garantir uma gestação saudável, do começo ao fim, tanto para a mãe quanto para o bebê.



Exatamente por isso, embora seja possível engravidar logo após o procedimento, os especialistas recomendam esperar, no mínimo, um ano. Também deve ser feita uma reavaliação do aporte de suplementos nutricionais e monitoramento alimentar contínuo durante todo o período da gestação.



Qualidade de vida - Foi exatamente o que fez a dona-de-casa Camile Aparecida de Paula Kluppel Salvego. Em 2011 ela fez a cirurgia bariátrica, pesando 115 quilos. Perdeu 52. Passados dois anos da cirurgia, com 63 quilos, Camile engravidou da sua filha Helena.

Para ela, os benefícios de se submeter à cirurgia bariátrica vão muito além da perda de peso. "O aumento da fertilidade foi um dos benefícios que a cirurgia me trouxe. Mas é importante ressaltar que a perda de peso para uma mulher que pretende ser mãe representa mais disposição e dinamismo para cuidar e brincar com os filhos", enfatiza Camile.



A estoquista, Loide Cristine dos Santos, 34 anos, fez a cirurgia bariátrica há um ano e um mês. Ela pesava 100 quilos e já emagreceu 35 quilos com o procedimento.

O objetivo da cirurgia era realizar o sonho de ser mãe. "Eu e meu marido somos casados há cinco anos e estamos cada vez mais perto de realizar o sonho de ter filhos. Faço acompanhamento com equipe multidisciplinar, estou sem anemia e me alimento adequadamente", conta Loide que até o final do ano espera estar apta a iniciar a gestação.



Orientações para manter o peso - Quando o assunto é manter o peso que foi conquistado com cirurgia após a gestação, assim como os problemas de saúde deixados para trás, a dica dos especialistas é bastante simples: fazer acompanhamento rigoroso com uma equipe médica multidisciplinar e manter um estilo de vida saudável, com dieta balanceada, prática de exercícios físicos e suplementação alimentar, quando for necessário.





