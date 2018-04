Cirurgia Ortognática torna-se mais segura com o uso de computação em 3D

Em algum momento você já ouviu falar que a única constante nessa vida é a mudança? A odontologia não escapa destas transformações. Novas técnicas estão sendo desenvolvidas, algumas graças aos avanços da informática. Atualmente, os pacientes podem entender muito melhor o diagnóstico que o profissional fornece, devido à disponibilidade de informações na Internet. Mas isso é só o começo. A modelagem computadorizada e a impressão em 3D estão proporcionando maior segurança e precisão aos procedimentos odontológicos.



O procedimento conhecido como cirurgia ortognática, por exemplo, foi muito aprimorado pelo uso de um software de planejamento em 3D. Na tela do computador, o cirurgião pode planejar cada passo do procedimento, com base nos exames de imagem e nas medidas coletadas da face do paciente. O software ainda fornece uma pré-visualização do resultado estético final. Ou seja, o paciente pode ver as alterações estéticas da face e tirar suas dúvidas com antecedência sobre seu tratamento e procedimento.



O planejamento virtual 3D está revolucionando a cirurgia facial. Assim como no caso da cirurgia ortognática, outros tratamentos como próteses, implantes e reconstruções ósseas beneficiam-se da tecnologia. O software permite a visualização crânio facial simulada em diferentes ângulos, o que não era possível há alguns anos. O planejamento em 3D também reduz drasticamente as possibilidades de erros e imprevistos durante a cirurgia. Também ajuda no pós-operatório, já que o tempo de cirurgia é menor e o procedimento fica mais preciso e assertivo.



Segundo Dr. Mohamad Bou Wadi, cirurgião Buco-Maxilo-Facial de Curitiba, o software de planejamento virtual em 3D é uma ferramenta que contribuiu muito para a segurança do procedimento. "Com o uso do software, temos as dimensões corretas da face do paciente e podemos buscar o alinhamento ideal em termos de função e estética".



O planejamento em 3D significa ao paciente mais segurança, menos complicações, menor tempo de intervenção, melhor recuperação, cirurgia mais segura e minimamente invasiva. Tanto nas cirurgias mais complexas, como nas mais simples, o uso desta tecnologia é um avanço espetacular, garantindo resultados funcionais e também estéticos.



Para saber mais sobre cirurgia ortognática e planejamento virtual em 3D acesse http://www.drmohamadbouwadi.com.br/



Website: http://www.drmohamadbouwadi.com.br/