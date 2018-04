Cirurgias estéticas movimentam o mercado da beleza

Hoje, tanto as mulheres como os homens estão tentando se cuidar mais e isso fez com que as clínicas de estética investissem ainda mais em equipamentos, materiais e substâncias, no ano de 2017.



De acordo com a IMCAS, International Master Course on Aging Science, toda essa procuração e compra de produtos para realizar os procedimentos fez com que o mercado mundial da beleza alcançasse um valor maior que 8 bilhões de euros, isto é, valor equivalente a 10,7 bilhões de dólares.



Esses resultados significam que os donos de clínicas de estética investiram um valor anual quase igual ao das exportações feitas pela Costa Rica em ferramentas necessárias.



Ainda de acordo com o IMCAS, o setor de beleza e estética movimenta uma forte dinâmica e o mercado está extremamente positivo, mesmo com todo o setor financeiro estando complexo em alguns países.



A porcentagem de investimento em aparelhos que fazem procedimentos como o de suturar, alisar, redesenhar o rosto e etc. Houve um crescimento de pelo menos 8% desde o ano de 2016.



Expectativa para o ano de 2018



Para 2018, o esperado é que esse mercado de beleza e estética movimente, pelo menos, um valor de 9,3 bilhões de euros e, para os donos de clínicas desse ramo ficarem felizes, esses valores tendem a dobrar até 2021.



De acordo com a ASAPS, American Society for Aesthetic Plastic Surgery, apenas os americanos gastaram um valor de 15 bilhões de dólares em procedimentos de beleza.



Aparelhos e produtos que mais foram vendidos



Ainda de acordo com o relatório, as vendas de aparelhos de laser para remodelagem corporal e também para eliminação de pêlos foi o que mais aumentou.



Outros produtos que também estiveram entre os mais vendidos foram compostos farmacêuticos, aparelhos de lipoaspiração, toxinas de paralisação muscular e outros como os de tratamento contra rugas, por exemplo.



Investimento dos pacientes nesse setor



Mesmo que pareça ser um valor muito alto de investimento por parte do profissional da área e donos de clínicas, os pacientes gastam valores ainda mais altos para poderem realizar os procedimentos.



De acordo com a ASASP, os americanos gastam um valor muito alto com procedimentos estéticos e fazem financiamentos para isso.



Para Daniel Mills que é diretor da ASASP, todo esse resultado só se dá porque hoje em dia, as pessoas estão buscando cada vez mais estarem melhor com sua aparência, pois isso interfere na sua vida pessoal e também profissional.



Procedimentos mais realizados



Segundo ISAPS, no ano de 2016, último ano em que pesquisas foram realizadas, ocorreu um total de 23,6 milhões de procedimentos para o rosto e para o corpo em toda a escala mundial.



Desse total de procedimentos realizados, 10,4 milhões foram cirurgias em que houve a necessidade do uso de bisturi; o restante é proveniente de cirurgias feitas com injeções ou de procedimentos não invasivos.



Importância de adquirir equipamentos de qualidade



Adquirir equipamentos e produtos que são de alta qualidade faz com que os procedimentos sejam feitos de uma forma muito mais eficaz e, com isso, os pacientes tendem a aumentar ainda mais a procura.



