De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), nos últimos cinco anos, o número de pacientes homens em consultórios de cirurgia plástica passou de 72 mil para 276 mil a cada ano (uma média de 31,5 procedimentos por hora). Hoje, eles já são cerca de 30% do total de pessoas que realizam cirurgia plástica no Brasil. A tendência é impulsionada por diversos motivos: a popularização desse tipo de tratamento, a mudança de mentalidade e de padrões de beleza masculina, a preocupação com o mercado de trabalho, que valoriza cada vez mais a aparência, entre outros.



Os dados da SBCP confirmam que as cirurgias plásticas mais realizadas em homens variam de acordo com a faixa etária, mas o fato é que eles têm começado cada vez mais cedo. Na infância e adolescência, por exemplo, as cirurgias mais procuradas são a otoplastia, para corrigir orelhas em abano, e a ginecomastia, para redução de mama (condições que, geralmente, motivam bullying na escola e prejudicam a formação psicológica do indivíduo).



Cirurgias plásticas mais realizadas em homens de acordo com a idade



10 a 20 anos:



Otoplastia



A cirurgia melhora a forma, a posição ou as proporções das orelhas. Corrige um defeito na estrutura do órgão presente desde o nascimento e que se torna aparente com o desenvolvimento (as orelhas em abano), e também trata orelhas deformadas por lesão. O procedimento é uma das cirurgias plásticas mais realizadas em homens e é recorrente, ainda, na faixa entre os 20 e os 30 anos.



20 a 30 anos:



Ginecomastia



É a cirurgia de redução de mama para homens que corrige glândulas mamárias demasiadamente desenvolvidas (condição comum em homens de qualquer idade e que possui causas variadas).



Rinoplastia



Uma das cirurgias plásticas mais realizadas em homens entre 20 e 30 anos, a rinoplastia melhora a aparência e a proporção do nariz, aperfeiçoando a harmonia facial. A cirurgia também pode corrigir alguma dificuldade respiratória causada por anormalidades estruturais.



30 a 50 anos:



Lipoaspiração



A lipoaspiração remodela áreas específicas do corpo (coxas, braços, pescoço, cintura, costas, parte medial do joelho, peito, bochechas, queixo, pernas e tornozelos), removendo o excesso de gordura e melhorando os contornos e a proporção.



Transplante capilar



É o procedimento cirúrgico para solucionar a queda de cabelo. Existem inúmeras técnicas disponíveis (enxertos com punch, minienxertos, microenxertos, enxertos de unidades foliculares, etc.), aplicadas de acordo com a gravidade do caso.



50 a 60 anos:



Blefaroplastia



A cirurgia melhora a aparência das pálpebras superiores, inferiores ou ambas e rejuvenesce a aparência ao redor dos olhos. Também remove o excesso de gordura e de pele da região.



60 anos ou mais:



Ritidoplastia



A cirurgia da face melhora sinais visíveis de envelhecimento no rosto e no pescoço (flacidez, vincos, gordura e perda de tônus muscular).



Além de intervenções cirúrgicas, homens em idade adulta também buscam por procedimentos minimamente invasivos, como a aplicação de toxina botulínica e preenchimentos faciais. O motivo está relacionado a uma insatisfação com a aparência causada pelo envelhecimento natural da pele e pelo surgimento de marcas mais evidentes, como rugas e sulcos, além da perda de volume, que origina a flacidez.