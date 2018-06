Clareamento dental ganha o lugar dos dentes de ouro em consultórios

Atualmente, a demanda de pacientes que procuram os consultórios odontológicos pela busca do clareamento dental superou a inserção dos dentes de ouro que vem perdendo espaço para a nova tendência. Há alguns anos, 67 toneladas de ouro eram utilizadas para reparos nos tratamentos odontológicos, quantidade estimada em US$ 2,7 bilhões, isso em escala mundial e anual.



De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a procura pelo metal baixou em quase 60%. Os dentistas apontam o clareamento como o maior responsável pela queda da busca pelo metal dourado, que teve aumento no ano de 2016, e atualmente está sendo rejeitado por pessoas de todo o mundo.



O vice-presidente da Associação Dentária Australiana afirma que, nos dias de hoje, a tendência do momento é ter os dentes perfeitos e brancos, sem contar que os reparos, como jaquetas, coroas e outros, são bastantes discretos e quase não podem ser notados. Diante desses avanços, ele diz ter dúvidas sobre o ouro voltar a ser a preferência dos pacientes.



O professor de prótese dentária da Universidade de Cingapura conta que, no passado, muitos pacientes faziam questão de colocar dente de ouro na parte da frente da boca somente por status. Com o passar dos anos, os cosméticos e a confiança das pessoas ganharam espaço, portanto hoje elas preferem coroas semelhantes aos dentes.



A qualidade do trabalho de clínicas de odontologia faz crescer a busca por clareamento odontológico



Desenvolver um bom trabalho exige muito mais do que simplesmente cumpri-lo como atividade cotidiana: vai além disso e exige muito esforço profissional, capacitação e competência, fatores importantes que devem ser considerados para poder se destacar entre os melhores.



Sabendo dessas exigências, a grande maioria dos dentistas e proprietários de consultórios odontológicos faz uso de tecnologias mais avançadas, como novas técnicas de tratamento, novos equipamentos, instrumentos cirúrgicos de última geração e mobílias personalizadas para a realização de seu trabalho.



Esses profissionais não pensam somente em equipar seus consultórios, mas se preocupam, também, em realizar o trabalho com qualidade, garantia e segurança. Entre os vários tratamentos por eles realizados, o clareamento odontológico tem sido procurado com muita frequência pelos pacientes.



A popularidade do clareamento tem apontado a qualidade dos procedimentos realizados pelos dentistas. Por essa razão, a procura pela tendência dos dentes brancos tem aumentado bastante.



Investir em bons equipamentos ajuda a melhorar a qualidade do trabalho odontológico



Ao concluírem a graduação em Odontologia, a primeira coisa em que os dentistas pensam é montar o seu próprio consultório. Todos eles sabem que não é uma tarefa tão simples e que vai muito além de dominar o assunto e oferecer um bom atendimento. Todo paciente espera ser tratado com total qualidade e ter um atendimento diferenciado.



Esses são fatores importantíssimos que todo profissional deve ter, portanto vale lembrar que para montar uma clínica odontológica é primordial que todos os equipamentos odontológicos, desde instrumentos cirúrgicos até a mobília, sejam novos e de alta qualidade e tecnologia. Dessa forma, será possível garantir não só a boa qualidade do trabalho, mas o conforto e a confiança dos pacientes já existentes e a conquista de novos clientes.



