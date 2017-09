Clareamento de sardas com a Luz Intensa Pulsada

As sardas normalmente estão presentes em peles claras ou pessoas ruivas e loiras. Muitos são apaixonados pelos sinais, mas há quem busque disfarçá-los ou eliminá-los. Um método muito eficaz é a luz intensa pulsada (IPL), que minimiza as marcas, sem danificar a pele.



A luz intensa pulsada é um procedimento que recupera a cor uniforme da pele, através do processo de quebra dos melanossomas por ação do calor, sendo a melanina fragmentada em pequenas partículas. As células que contém a melanina são danificadas, apresentando respostas de clareamento a luz. É indicado que a pele não esteja bronzeada, já que os métodos fotossensíveis têm afinidade pela pigmentação.



Para o bom resultado do tratamento estético é necessário um equipamento de alta tecnologia, como o Light Pulse. O equipamento apresenta sistema de resfriamento eletrônico (cryocooling), garantindo maior segurança e eficiência aos procedimentos. Outro diferencial é a maior fluência - depósito de energia - que ele proporciona, dispensando a necessidade de mais de uma passada por aplicação.



A consultora científica da HTM, Patricia Lopez, indica o tratamento com a IPL, pois além de tratar as manchas, ainda contribui com o rejuvenescimento. "A luz intensa pulsada atua na despigmentação das manchas e promove o espessamento das fibras de colágeno, assim como a neocolagênese. Este processo garante uma pele mais saudável e viçosa", diz.



A recomendação é que sejam realizadas em média 8 sessões faciais, com intervalo de 21 dias.



Os resultados são visíveis logo após a primeira sessão e há uma redução progressiva das sardas.



Jornalista responsável: Jéssica Galassi

