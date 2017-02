Clear Promoções completa 20 anos de trade marketing e consolida projeto de crescimento

A Clear Promoções está completando 20 anos de trade marketing no Brasil. A empresa se tornou uma referência no mercado de promotores, repositores, blitz e sampling, degustação em pontos de venda e comemora o início de um processo de expansão que combina gestão, automação na coleta de dados, execução de estratégia de vendas e comunicação.



O objetivo é otimizar os resultados no varejo e nos diferentes canais e consolidar sua posição no mercado varejista.



"Atravessamos um processo de reestruturação que envolveu a construção de um novo prédio com salas de treinamento, adoção de plataforma para gerenciamento remoto, novas mídias e marketing digital. Nosso modelo de negócio de maior sucesso são os promotores compartilhados - modelo de trade criado por nós. Tudo isso nos deixa aptos a comportar um crescimento de até 100% na nossa capacidade de entrega", explica Renato Ferreira da Silva, gerente de marketing da Clear Promoções.



Atualmente a empresa conta com um time interno de 30 colaboradores. No staff externo são cerca de 200 promotores, repositores, etc. São mais de 500 clientes atendidos ao longo duas décadas de atividade.

A Clear trabalha em torno de 50 ações fixas por mês e em média 20 ações temporárias ou pontuais.



"Iniciei a empresa através de uma ideia inovadora na época, no mercado ainda não existia o compartilhamento de promotores. A fundação da empresa veio através desse processo de atendimento. Investimos no sonho da aceitação desse processo pelas marcas. O inicio foi em uma sala com uma mesa e um computador e durante esses 20 anos tivemos várias etapas e desafios para chegar ao porte atual: uma empresa sólida, transparente e em pleno crescimento", comemora Reinaldo Ferreira, sócio-fundador.



Tudo isso torna a Clear Promoções uma das empresas mais tradicionais do setor que vem mostrando índices de crescimento consistentes, em grande parte pelo preparo adequado em enfrentar o perfil cada vez mais exigente dos consumidores e a robustez do mercado varejista moderno.



Inovação e tecnologia



De olho no crescimento, a Clear reformulou processos de controle das equipes em campo com a adoção de uma nova plataforma de gerenciamento que permite ao cliente obter dados das ações em tempo real. Além disso, um novo site com área privativa para clientes, responsividade e ferramentas que aliadas ao inbound marketing permite maior agilidade e qualidade na contratação de equipes.



O próximo passo



As novas técnicas e tecnologias que foram surgindo ao longo tempo mudaram a cara do trade marketing no Brasil. A Clear Promoções acompanhou todas essas mudanças e tem tido papel efetivo do amadurecimento do trade marketing no mercado varejista, inovando sempre e gerando resultados consistentes para seus clientes.

O objetivo agora é consolidar o ciclo de crescimento dobrando a carteira de clientes em atendimento.



Website: http://clearpromocoes.com.br