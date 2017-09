Cleo é a capa da edição de setembro da VIP

A VIP de setembro chegou cheia de personalidade. Cleo é a estrela da capa da publicação e, na entrevista, conta mais sobre a sua nova fase: aos 34 anos, a atriz acaba de lançar-se em uma nova aventura para virar designer de roupas. Além disso, ela está, pela primeira vez, morando em São Paulo, a cidade que ama. Ao longo do bate-papo, Cleo fala sobre machismo, relacionamentos e sua fase solteira. Ela também aboliu o sobrenome: "Sempre amei meu nome, que minha mãe me deu, e significa glória em grego. E sempre gostei dele sozinho, é muito forte. Amo muito minha família, de onde venho, coloquei Pires no início da minha carreira em homenagem a minha mãe, ela é uma mulher muito forte. Hoje, com as parcerias que venho conquistando, tenho usado só Cleo, fica mais fácil, mais objetivo. De uma certa forma, estou voltando de onde comecei", afirma.



A edição da revista também traz, diretamente de Paris, os bastidores da contratação de Neymar pelo Paris Saint-Germain, mostrando quem é Pini Zahavi, o empresário que levou o craque para o time, entre outras curiosidades. Os leitores também poderão conferir uma entrevista com o empresário Rogério Fasano, sócio e dirigente do Grupo Fasano, que afirma: "Nitrogênio serve para queimar verruga, não para fazer comida". Será possível ainda aprender com os palestrantes mais badalados e bem pagos do Brasil, como Oscar Schmidt a Carlos Wizard.



VIP, do Grupo Abril, chega às bancas nesta sexta-feira, 1/9, por R$15.