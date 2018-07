Clínica de estética reinaugura em novo endereço e surpreende público em Ribeirão Preto (SP)

A Avenida Independência de Ribeirão Preto ganhou uma nova clínica de estética na semana passada, dia 07. A BioMed Slim, que antes funcionava no Centro Profissional do RibeirãoShopping, reinaugurou em novo endereço, O espaço que antes era de 40m², ampliou para 400 m², com mais salas de procedimentos, salas de pesquisa e treinamento, estacionamento para clientes e também uma brinquedoteca.



De acordo com Natállia Lemos, biomédica e proprietária da BioMed Slim, a clínica que já tem 2 anos de atuação, vem crescendo e ganhando espaço no segmento principalmente devido aos seus diferenciais, como equipe altamente treinada e atualizada, equipamentos de alta tecnologia, pesquisas, performance, resultados e principalmente, respeito ao cliente.



"Chegou um momento que, para continuar oferecendo um serviço diferenciado com uma excelente experiência dentro da clínica, foi necessário fazer essa expansão. Estamos crescendo muito e agora com esta nova estrutura, podemos oferecer atendimentos ainda melhores, em um ambiente mais aconchegante, mais preparado", explica Natállia que é biomédica esteta, doutora em ciências médicas pela FMRP-USP e docente de pós-graduação em estética nas principais escolas do país.



A digital influencer Mariana Balan, do blog Mamãe de Biquini, esteve presente no evento e se surpreendeu com a estrutura. "A clínica está linda, tratamentos de primeira linha, equipamentos modernos. Já estou fazendo alguns tratamentos e estou encantada com tudo, com as profissionais que são excelentes, com o resultado que estou conseguindo nos procedimentos e com o espaço que é superaconchegante", conta Mariana.



Durante o evento, os convidados conheceram em primeira mão o Criolipólise Fit, que é voltado para áreas com pouca gordura localizada, onde a prega é menor e o manípulo, ao invés de puxar a gordura, apenas é colocado em cima da área a ser tratada. Outra novidade apresentada foi o drinque de colágeno, que é uma exclusividade da clínica e que passará a fazer parte do portfólio oferecido aos clientes em tratamento e vendido para consumo em casa. Além disso, quem passou pelo evento pode "degustar" alguns tratamentos e conhecer os equipamentos da clínica.



O novo endereço da BioMed Slim é Avenida Independência, 1362. Mais informações, pelo telefone (16) 3623-4414 ou (16) 99406-9606.







Website: http://www.biomedslim.com.br/