Clínica móvel leva micropigmentação capilar para quatro capitais brasileiras

A Newhead Clinic, empresa de micropigmentação capilar com sedes em São Paulo e Porto Alegre, vai levar as técnicas e a infraestrutura da clínica para outros estados do Brasil. O projeto, chamado Newhead on the road, surgiu por conta da demanda pelo tratamento em outras regiões do país e por clientes que se deslocavam de suas cidades em busca das soluções da empresa para combater a calvície.



Cada visita às outras capitais será dividida em três sessões. A primeira cidade a ser contemplada será Curitiba, com a sessão inicial em 11 e 12 de maio, a segunda em 18 e 19 do mesmo mês e a terceira nos dias 1 e 2 de junho. A segunda etapa, em Belo Horizonte, ocorre nos dias 15 e 16 e 22 e 23 de junho e em 6 e 7 de julho. Salvador recebe os serviços da clínica em agosto, nos dias 3 e 4, 10 e 11 e 24 e 25. Por fim, a Newhead visita Brasília em 14 e 15 e 21 e 22 de setembro e nos dias 5 e 6 de outubro, encerrando a jornada.



Joana Benini, diretora da Newhead Clinic, explica que em 2017 a procura pelo tratamento teve um aumento considerável. "Abrimos a filial de Porto Alegre no começo do ano passado e já tivemos uma adesão muito grande, construímos uma grande base de clientes. No caso de São Paulo, essa procura é ainda mais expressiva. Muitos dos nossos clientes também vêm de outras regiões em busca do tratamento e todos esses fatores nos levaram a montar o projeto, buscando aumentar o alcance da empresa e diminuir a distância entre a clínica e potenciais clientes".



A micropigmentação capilar é um tratamento com origem na Europa, que chegou ao Brasil recentemente como uma excelente opção para homens calvos e carecas insatisfeitos com a própria aparência. Além de funcionar muito bem por conta própria, ultimamente muitos homens têm procurado a técnica para completar ou corrigir transplantes capilares, cobrindo falhas ou cicatrizes provenientes desse tipo de tratamento.



Cândido foi um dos clientes da Newhead Clinic que procurou a micropigmentação para solucionar um implante capilar que não atendeu às expectativas. As cicatrizes deixadas pelo implante eram um problema. "Busquei o tratamento por conta de um implante mal sucedido. Além disso, eu fiquei com cicatrizes e a cicatriz sempre incomoda. Depois das seções as cicatrizes sumiram e a autoestima melhora cem por cento. Estou achando o máximo. Estou mais confiante, mais feliz comigo mesmo", disse.



Website: http://www.newheadclinic.com