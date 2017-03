Clínica odontológica prevê resultados com conceito DSD

Quem chega para uma avaliação na ONE Clinic, clínica e Spa odontológico localizada em Campinas (SP), se surpreende ao dar de cara com uma câmera fotográfica posicionada em frente à cadeira do paciente. O ambiente é bem iluminado e moderno, com computadores e equipamentos de alta tecnologia para avaliar e planejar o sorriso perfeito. Atividade possível graças ao conceito de Digital Smile Design (DSD).



O sistema americano de DSD foi lançado em 2007 e adotado pela ONE Clinic em 2015, para realizar avaliações por imagem de pacientes que se submeteriam a procedimentos estéticos. "Resolvemos implementar o DSD na ONE Clinic por ser uma ferramenta que traz uma série de vantagens aos pacientes, tais como a maior previsibilidade dos tratamentos e fazer reabilitações estéticas mais harmônicas com o rosto do paciente. Percebemos que os resultados estéticos dos trabalhos melhoraram muito com essa ferramenta", conta o cirurgião dentista e habilitado em DSD, Dr. Leonardo Panza.



Inicialmente são tiradas fotos e gravados vídeos do paciente em alta qualidade, enquadrando primeiro todo o rosto e depois apenas o sorriso. "Existe um protocolo fotográfico a ser seguido, junto do qual fazemos um criterioso exame clínico, radiográfico e dos modelos de gesso. Usamos as fotos do sorriso e do rosto do paciente para planejarmos a posição e o formato dos dentes que mais se adequa a cada pessoa", afirma Panza.



Em seguida, os arquivos são transferidos para um computador e, após abertos no sistema, inicia-se o planejamento utilizando métricas do programa. "Muitos fatores são importantes e devem ser levados em consideração, como as linhas do rosto do paciente, posição da linha média facial/dental, linha de sorriso, posição correta do lábio superior em relação ao volume gengival aparente, formato e projeção dos dentes em relação à linha do sorriso e como poderíamos melhorar todas essas questões", explica o especialista.



Após finalizado e aprovado o projeto de personalização do sorriso do paciente, o mesmo é enviado a um laboratório especializado. "Nesse trabalho, o técnico de laboratório ou o próprio dentista faz, em cera, o formato pretendido com a reabilitação final, seja ela estética, funcional ou de ambas as situações, que é mais comum. Esse modelo serve de base para a confecção de uma peça feita em resina, chamada mockup, a qual é feita diretamente na boca do paciente", diz o cirurgião dentista habilitado em DSD.



De forma resumida, o (DSD) é uma ferramenta instalada no computador, como um software, que permite analisar as proporções faciais e dentárias, as quais compreendem dentes, gengivas, lábios e o sorriso como um todo, através de fotografias e vídeos em alta definição. "Ele é indicado para planejamento de quase todos os tipos de tratamento de reabilitação oral, sendo uma ferramenta de diagnóstico e planejamento atual e superimportante para o resultado final do tratamento, bem como para o relacionamento entre paciente e profissional", explica Panza.



Ainda segundo o Dr. Leonardo Panza, o DSD permite que o paciente possa se organizar financeiramente e evita imprevistos durante o tratamento, devido à toda preparação e planejamento prévio. Além disso, é uma forma de aumentar a interação e melhorar a relação dentista-paciente, uma vez que estarão ambos envolvidos no projeto de criação do sorriso perfeito.



Na ONE Clinic a avaliação por imagem pode ser agendada pelo telefone direto da clínica (19) 3254-0536.





Sobre o Dr. Leonardo Panza

Referência quando se fala em Digital Smile Design (DSD) e aplicação de Lentes de Contato Dentais, o Dr. Leonardo Panza é graduado em Cirurgião Dentista pela Universidade de São Paulo, além de ser Mestre, Doutor e Especialista em Prótese Dental pela FOP Unicamp. É também Coordenador do curso de especialização em Implantodontia do IPE (Cuiabá). Há 14 anos ajuda pacientes a recuperarem a autoestima e o bem-estar através da aparência do sorriso e há 8 anos atua no corpo clínico da ONE Clinic, clínica e SPA Odontológico, localizada em Campinas (SP).



